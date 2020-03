watchOS 7 : enfin un suivi du sommeil natif ?

Apple l'a maintes fois annoncé, l'Apple Watch sera un produit accès sur la santé ou ne sera pas. Et cela passe par l'intégration de nombreuses fonctionnalités dédiées. Aujourd'hui, c'est le suivi du sommeil en natif qui pourrait faire son apparition.

L’année dernière, plusieurs rumeurs évoquaient le fait qu’Apple pourrait travailler activement à proposer un suivi du sommeil en natif pour son Apple Watch. Cette fonctionnalité devait être apportée par une mise à jour de watchOS mais pour on ne sait quelle raison, ce ne fut pas le cas. L’option n’a pas encore fait son apparition officielle dans le système d’exploitation de la montre connectée de la marque à la pomme. Ce pourrait être chose faite avec watchOS 7.

Le suivi du sommeil en natif dans watchOS 7 ?

En effet, si le suivi du sommeil est une fonctionnalité qui vous intéresse, vous pourriez vouloir garder un œil sur la mise à jour watchOS 7. Si l’on en croit un récent rapport de 9to5Mac, les premiers éléments du code de iOS 14 – qui n’a pas encore été rendu public – contiendraient des indices évoquant la présence du suivi du sommeil dans la prochaine version de l’OS dédié à la smartwatch d’Apple. Voilà qui permettrait d’analyser la qualité de son sommeil sans devoir faire appel à des applications tierces.

C’est ce que suggère le code d’iOS 14

Car en effet, si cette fonctionnalité n’existe pas nativement aujourd’hui, plusieurs applications tierces sont disponibles pour l’Apple Watch et permettent de le faire. Cela étant dit, certaines sont payantes, ce qui n’engagent pas forcément à se laisser tenter. De plus, un suivi natif permettrait aussi d’imaginer des résultats plus précis et/ou des fonctionnalités plus poussées. Apple n’a pas encore communiqué officiellement sur le sujet bien que l’on se souvienne du leak de l’application Sommeil pour Apple Watch en 2019. Difficile, comme dit, de savoir pour la firme de Cupertino n’a pas déployé l’ensemble l’année dernière mais mieux vaut tard que jamais, c’est certain. watchOS 7 devrait être officialisé durant la WWDC 2020, si tant est que l’événement ne soit pas annulé à cause du coronavirus.