Watchmen : pas de saison 2 pour la série, le réalisateur se retire

Considérant avoir dit tout ce qu'il avait à dire, Damon Lindelof ne réalisera pas de deuxième saison de la pourtant très célébrée série HBO.

L’un des plus grands succès de HBO sur le petit écran en 2019 avec Chernobyl, Watchmen, a bénéficié d’une réception exceptionnelle du public et de la presse spécialisée, ainsi que de l’attention sans faille de millions de spectateurs. Réalisée par Damon Lindelof après l’une des toutes meilleures séries du petit écran, The Leftovers, la série est librement adaptée des 12 tomes de comics de Alan Moore et Dave Gibbons publiés à partir de 1985. Avec un casting très solide composé de Regina King, déjà vue dans The Leftovers, Don Johnson (Miami Vice), Tim Blake Nelson (O’Brother, Colossal), Louis Gossett Jr. (Hap and Leonard), Adelaide Clemens (Rectify), Andrew Howard (Banshee), Frances Fisher (Masters of Sex) ou encore Yahya Abdul-Mateen II (The Handmaid’s Tale) et Jean Smart (Fargo), elle avait de quoi marquer les esprits. La bande-son également, réalisée par Trent Reznor et Atticus Ross.

Watchmen, c’est terminé

Si tout ce gratin a permis à la série d’exister, on ne le reverra probablement pas. Pour Lindelof, la saison 1 sera en fait la seule, aussi la série peut être considérée comme terminée. Le chef de la programmation de HBO Casey Bloys a déclaré mercredi à USA Today que Lindelof se retire du projet, considérant qu’il avait raconté les histoires qu’il voulait. Le réalisateur a “donné sa bénédiction” à HBO si le network souhaite renouveler la série, mais Bloys lui-même considère cela comme peu probable.

Lindelof toujours bienvenu sur HBO

Ce dernier a déclaré qu’il serait difficile d’imaginer un renouvellement “sans que Damon ne soit impliqué d’une manière ou d’une autre.” HBO a par ailleurs bien du mérite à ne pas chercher à rentabiliser ce qui aurait pu être une poule aux œufs d’or, et laisse au contraire la porte ouverte à Lindelof pour d’autres séries et projets. Casey Bloys a déclaré : “Nous sommes très fiers de Watchmen, mais ce qui m’intéresse le plus à ce que Damon veut faire.” La fin de The Leftovers semait déjà le doute sur la limite entre vérité et imagination pour les plus cartésiens, mais le cliffhanger du dernier épisode de Watchmen laissera à jamais les spectateurs dans le doute.