Watch Dogs: Legion, un jeu autour du piratage, victime de… piratage

Watch Dogs est une licence appréciée par les joueurs pour plusieurs raisons. D'une part, les jeux sont bien réalisés, sympathiques à jouer et le thème principal est des plus modernes puisqu'il s'agit du piratage. Mais l'arroseur vient de se faire arroser.

La licence Watch Dogs offre des jeux dans un cyberpunk sur le sujet très à propos ces dernières années du piratage. Et aujourd’hui, les événements prennent une tournure des plus ironiques dans la mesure où il semblerait que des hackers aient réussi à pirater Watch Dogs : Legion et à voler le code source. Ces pirates menacent aujourd’hui de publier le code en ligne, ce qui pourrait être très dangereux pour la société et ses propriétés intellectuelles.

Des pirates auraient piraté Ubisoft et le jeu Watch Dogs : Legion

L’incident aurait apparemment au lieu en octobre dernier. Les hackers, qui se sont baptisés Egregor, ont déclaré à ZDNet : “Dans l’éventualité où Ubisoft ne prendrait pas contact ave cnous, nous commencerons à publier le code source de Watch Dogs et de leur moteur.”

Le groupe de hackers avait aussi publié cette information sur un site avant que celui-ci ne soit mis hors-ligne. On pouvait notamment lire la chose suivante : “nous avons trouvé les codes source en accès libre sur le réseau principal. Des mots de passe dans des fichiers doc sans aucune protection, toutes les informations et données personnelles des employés et développeurs, les contrats, les moteurs des jeux et bien davantage. Messieurs, si l’objectif de la dernière mission de votre jeu sur les hackers était de hacker votre propre société, nous venons de la réussir. Qu’avons-nous gagné ?”

Ils menacent de publier les codes sources et nombre d’informations personnelles

Ubisoft a depuis lors reconnu être au courant des allégations du groupe Egregor concernant ce supposé hack et mène actuellement une enquête interne concernant ce que le studio a qualifié d'”incident potentiel de sécurité des données”. Cela étant dit, Ubisoft n’a pas admis publiquement que le moindre fichier ait été volé durant l’incident, si incident il y avait effectivement eu. Il faudra donc patienter encore un peu pour savoir de quoi il retourne précisément. Egregor ou Ubisoft, qui passera à l’action le prochain ?