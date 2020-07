Watch Dogs Legion présente le “Play as Anyone”

Le nouveau Watch Dogs d'Ubisoft fait son retour avec sa nouvelle date de sortie.

Déjà évoqué lors de l’E3 2019 sans avoir un nom officiel, le concept de “Play as Anyone” dans Watch Dogs Legion est une fonctionnalité de gameplay inédite permettant aux joueurs d’incarner et de recruter tous les personnages qu’ils croiseront : “La ville de Londres offre aux joueurs un cadre idéal pour recruter toutes sortes de personnages, qui possèdent tous leurs propres armes et compétences. Agent du MI6, champion de boxe, hackeur surdoué, conducteur en fuite, hooligan ou bien innocente vieille dame, les joueurs pourront choisir de faire intervenir n’importe laquelle de leurs recrues en fonction des situations qu’ils rencontreront. Ils pourront par exemple décider d’attaquer depuis le ciel en incarnant un ouvrier du bâtiment, aux commandes d’un drone cargo ou bien attaquer au sol en incarnant un espion utilisant des gadgets high-tech tels que le prototype de voiture lance-roquettes.”

Pre-order #WatchDogsLegion and get the Golden King pack featuring a mask, car skin, and 2 weapon skins! Experience a never-before-seen gameplay innovation that allows you to recruit and play as anyone you see in the iconic city of London. Coming Oct 29th. — Watch Dogs: Legion (@watchdogsgame) July 12, 2020

Dans Watch Dogs Legion, la ville de Londres est dans un chaos total. Alors que le groupe secret de résistants de DedSec est accusé par une mystérieuse entité connue sous le nom de Zero-Day d’avoir bombardé divers endroits de la ville, les criminels des quartiers malfamés ont profité de l’absence du gouvernement pour prendre le contrôle. Qu’ils soient sadiques, mercenaires, cybercriminels et pire encore, les joueurs devront faire face à une grande variété d’ennemis et de situations, et recruter de nouveaux membres pour libérer la ville londonienne de tous ces opportunistes, tout en découvrant qui se cache derrière Zero-Day.

Watch Dogs Legion – Tipping Point, une cinématique en CGI

Réalisée par Alberto Mielgo (Love, Death & Robots, Spider-Man : Into the Spider-Verse), cette vidéo en images de synthèse est le résultat d’une collaboration artistique qui montre comment il est possible de s’élever et rejoindre la Résistance pour combattre l’oppression.

Du gameplay inédit pour Watch Dogs Legion

Watch Dogs Legion sortira le 29 octobre prochain sur PS4, Xbox One, PC en exclusivité sur l’Epic Games Store et l’Ubisoft Store ainsi que le service d’abonnement Uplay+ et Google Stadia. Watch Dogs : Legion sera également disponible sur PS5 et Xbox Series X à leur lancement et sans frais supplémentaires.