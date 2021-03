Watch Dogs : Legion : le multijoueur sur PC repoussé à une date indéterminée

Watch Dogs : Legio est un jeu très apprécié par les fans, notamment grâce à ces mécaniques, très immersives et variées. Malheureusement, pour le mode multijoueur, il va falloir attendre.

Watch Dogs est une licence très intéressante, qui a su proposer quelque chose de nouveau, dans un univers qui parle aujourd’hui beaucoup puisque c’est le monde dans lequel nous vivons actuellement, celui du tout numérique, du piratage informatique et de l’omniprésence des réseaux sociaux. Watch Dogs : Legion a bon nombre de fans. Dont certains attendent impatiemment l’arrivée du mode multijoueur…

Le mode multijoueur de Watch Dogs : Legion sur PC reportée à une date indéterminée

Si vous jouez, ou avez joué, à Watch Dogs : Legion, vous avez peut-être entendu parler des intentions du studio Ubisoft d’introduire un mode multijoueur en ligne pour son jeu. La bonne nouvelle, c’est que ce mode est en finalisation pour les consoles et qu’il devrait arriver bientôt. La mauvaise, c’est que les joueurs PC devront attendre, et ce jusqu’à une date indéterminée.

C’est tout du moins ce qui ressort d’un post publié sur le site d’Ubisoft. L’entreprise explique que, à cause d’un souci découvert durant ses tests, la sortie de la fonctionnalité multijoueur doit être reportée. Le studio ne précise pas de nouvelle date de disponibilité pour ce mode de jeu. Ce qui signifie malheureusement que l’attente pourrait être très longue, tout comme elle pourrait être très courte, mais ce qui est certain à l’heure actuelle, c’est qu’Ubisoft ne peut s’engager sur une date.

Sur consoles, il arrive dès ce mardi 9 mars

Selon le communiqué du studio : “Nous avons identifié un souci sur la version PC qui peut causer un crash du jeu pour les joueurs équipés de certains GPU. L’équipement de développement travaille à corriger le problème le plus rapidement possible et dans le même temps, nous avons pris la décision d’attendre sa résolution avant de lancer la version PC. Nous communiquerons la nouvelle date de disponibilité dès que possible.”

Pour les joueurs sur consoles, le mode multijoueur devrait arriver dès demain, ce mardi 9 mars donc. Si vous jouez à Watch Dogs : Legion, préparez-vous. Si vous n’y jouez pas (encore) ou plus, c’est peut-être l’occasion de (re)plonger.