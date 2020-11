Watch Dogs Legion : le multijoueur arrivera l’année prochaine

Vendu comme l’un des ajouts phares du programme post-lancement avec la première extension et les nouveautés scénaristiques, le multijoueur de Watch Dogs Legion va prendre du retard pour permettre aux développeurs de l’éditeur français Ubisoft de stabiliser la campagne principale et réaliser plusieurs tests en interne : “Alors que certains d’entre vous continuent à subir des problèmes techniques impactant votre expérience de jeu, l’équipe de développement travaille d’arrache-pied pour les résoudre et ne s’arrêtera pas avant que tout le monde puisse profiter pleinement du jeu (…) En conséquence de notre volonté de résoudre les problèmes techniques du jeu, nous avons décidé de repousser la sortie du mode en ligne de plusieurs semaines. Cela nous permettra de nous concentrer sur la résolution des problèmes du jeu solo, et nous donnera plus de temps pour tester l’expérience en ligne afin d’assurer une sortie plus fluide pour ce mode.”

DedSec, TU 2.20 is coming tomorrow, bringing fixes to save game corruption, increased stability, and more. As part of our commitment to ensuring the best playing experience for everyone, we also have an update regarding the online mode for the game. https://t.co/5rpj3KEXsW pic.twitter.com/dmJRjAd21c

— Watch Dogs: Legion (@watchdogsgame) November 25, 2020