Watch Dogs Legion : le mode multijoueur est disponible sur consoles et Google Stadia

Accessible via une mise à jour gratuite, le mode multijoueur de Watch Dogs Legion permet de jouer à de nouvelles missions coop ou encore d'affronter des joueurs dans un match à mort.

Si la version PC a du retard, les autres plateformes peuvent désormais profiter du mode multijoueur de Watch Dogs Legion : “Dans le cadre du solide plan post-lancement, tous les joueurs auront accès à des mises à jour gratuites telles que le mode PvP Invasion, ainsi qu’à de toutes nouvelles missions en coop et à des personnages gratuits. Les détenteurs du Season Pass auront également accès un peu plus tard dans l’année à des missions DedSec supplémentaires, à Bloodline, une extension de l’histoire, ainsi qu’à de nouveaux héros jouables incluant Mina, un sujet d’expériences transhumaines qui possède la capacité de contrôler les pensées, Darcy, membre de l’Ordre des Assassins ou encore Aiden Pearce et Wrench, personnages issus des autres jeux de la franchise Watch Dogs.”

Le contenu du multijoueur de Watch Dogs Legion

Un mode de coopération libre en monde ouvert : les joueurs pourront créer une équipe avec jusqu’à quatre joueurs et explorer Londres, prendre part aux événements de la ville, relever des défis et participer à des activités annexes

De nouvelles missions en coop : disponibles pour deux à quatre joueurs, ces nouvelles missions introduiront de nouvelles mécaniques de gameplay en coop et permettront aux joueurs de recruter l’équipe parfaite pour lutter contre les dangers qui menacent Londres tout en découvrant les monuments les plus emblématiques de la ville

Le premier mode Joueur contre Joueur (PvP) : nommé Arachnobot Arena, ce mode permettra à quatre joueurs de contrôler des arachnobots armées et de s’affronter dans un match à mort à haute intensité où tout le monde jouera en mode chacun pour soi

En participant à ces activités en ligne, les joueurs gagneront de l’expérience qui leur permettra d’augmenter leur niveau et de débloquer diverses récompenses telles que des articles cosmétiques exclusifs, des points d’influence, la possibilité de recruter de nouveaux agents et d’améliorer leurs gadgets DedSec.

Un trailer pour Watch Dogs Legion

Watch Dogs Legion est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Google Stadia, PC via l’Epic Games Store et l’Ubisoft Store ainsi que sur Ubisoft+, le service d’abonnement d’Ubisoft.