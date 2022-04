Warstride Challenges, le shooter die-and-retry pour les speedrunners

Focus Entertainment annonce un partenariat avec Dream Powered Games et ajoute Warstride Challenges dans sa gamme éditoriale Indie Series.

Le FPS explosif Warstride Challenges du studio Dream Powered Games propose d’éradiquer des hordes de démons à un rythme effréné dans une série de défis sanglants à durée limitée. Il sera ainsi possible de ralentir le temps pour aligner les headshots, sauter de plateforme en plateforme pour prendre de la vitesse ou encore effectuer une glissade pour se frayer un chemin sans jamais ralentir tout en déchiquetant des ennemis avec des ondes de choc dévastatrices.

We are really proud and happy to be partnering with @Focus_entmt for @PlayWarstride ! https://t.co/6qsJ1VhidR — Dream Powered Games (@DreamPoweredG) April 11, 2022

“Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Focus Entertainment pour le développement de Warstride Challenges“, déclarent Vincent Cabanas, Ludwig Dresch, et Sidney Guiot, les trois fondateurs de Dream Powered Games. “Leur savoir-faire va grandement aider le projet à résonner à l’étranger et trouver son public, et c’est avec grand plaisir que nous travaillons désormais main dans la main pour créer une expérience inoubliable pour tous les amateurs de Fast FPS. Focus est un partenaire qui accepte de mettre le gameplay au centre de ses jeux et c’est exactement ce que nous cherchions pour Warstride !”

Un teaser pour Warstride Challenges

Warstride Challenges sera disponible sur PC (Steam) dès le 19 avril prochain via un accès anticipé.

“Nous poursuivons notre soutien pour la scène francophone avec un projet qui s’est imposé comme une évidence, à savoir un gameplay hardcore rendu fun et accessible par une équipe mature et créative“, explique Yves Le Yaouanq, chief content officer chez Focus Entertainment. “Warstride propose un véritable défi, au très fort potentiel de rejouabilité. Difficile mais motivant, et permettant aux joueurs de progresser, se comparer et partager leurs évolutions avec d’autres, le jeu sublime le fameux facile à apprendre et difficile à maîtriser et renouvelle le FPS rapide, avec des traversées rythmées et dynamiques, et un level design exigeant. Proposer des mélanges originaux de gameplay, soutenus et renouvelés par du live et des options de modding, accompagner une équipe pour grandir ensemble au travers d’un projet unique et innovant, on est ici au cœur de la vision éditoriale que nous souhaitons défendre et étendre.“