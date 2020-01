Warp Solution veut tout recharger sans fil avec ses ondes radio

La recharge sans fil, qui a effectivement le mérite d'exister, est encore loin d'être pratique. La zone effective de recharge est très réduite, les distances très courtes et la puissance de charge est très limitée. Des spécialistes travaillent activement sur le sujet.

Actuellement, la recharge sans fil est un avantage, c’est certain, mais le fabricant qui parviendra à recharger des appareils à longue distance, environ 6 m, initiera une vraie révolution dans le monde de l’internet des objets, notamment. Warp Solution profite du CES 2020 pour dévoiler sa solution basée sur les ondes radio pour envoyer de l’énergie sur de longues distances. Si l’entreprise est convaincue que sa technologie pourra servir un jour pour des appareils industriels, elle présente aujourd’hui des chargeurs plus modestes, adaptés notamment à nos appareils électroniques.

Warp Solution dévoile un système de recharge sans fil longue portée

Le fait d’avoir choisi les ondes radio permet d’envoyer l’énergie sur des distances plus longues de manière plus efficace. Warp Solution dévoilait notamment des Transmetteurs qui envoient l’énergie aux appareils qui en ont besoin. Les émetteurs sont capables de suivre un appareil lorsqu’il bouge dans la pièce et de lui envoyer de l’énergie en continu. Et oui, il est possible de recharger plusieurs appareils simultanément. Sur le stand, on trouvait aussi des adaptateurs divers, pour les smartphones notamment ainsi que des étuis pour en profiter avec les téléphones existants. En terme de puissance de charge, selon les dires de la marque, il faut s’attendre à quelque chose de comparable à ce que propose un chargeur Qi, ce qui est déjà sympathique, mais la vitesse augmentera à l’avenir.

Un système efficace et flexible qui repose sur les ondes radio

Lorsque ce genre de technologie sera démocratisée, nous pourrons véritablement profiter d’une recharge sans fil digne de ce nom et ne plus nous préoccuper de brancher nos appareils dès lors qu’ils sont dans telle ou telle pièce. Et l’installation du système est extrêmement simple, il suffit de placer un transmetteur à l’endroit désiré. Ce qui est aussi intéressant avec la charge par onde radio, c’est qu’elle est très flexible, les appareils récepteurs n’ont pas besoin de répondre à un voltage spécifique. La recharge sans fil longue portée devrait aussi aider à rendre nos appareils bien plus résistants à l’eau dans la mesure où il n’y a plus aucun point de contact et que la conversion des ondes radio en électricité s’effectue à l’intérieur du châssis. Espérons maintenant que la technologie se démocratise rapidement !