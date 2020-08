WarnerMedia se restructure pour se concentrer sur HBO Max

Le streaming est aujourd'hui présent dans toutes les têtes. Chez les géants du cinéma aussi, évidemment. C'est le cas du studio WarnerMedia, propriétaire de la récente plate-forme HBO Max.

WarnerMedia a décidé de se réorganiser en interne sous l’égide de son nouveau PDG Jason Kilar. Objectif : faire de la plate-forme HBO Max la nouvelle priorité de l’entreprise. Cette restructuration a été annoncée dans un email aux employés, rappelant l’importance de simplifier son organisation pour “[élever] HBO Max dans l’entreprise et [étendre] son influence au niveau mondial”. Et ceci est extrêmement urgent à cause des “pressions économiques et de l’accélération de l’adoption du streaming” causée par la pandémie de Covid-19.

WarnerMedia se restructure pour mettre la priorité sur HBO Max

Cette nouvelle structure doit venir consolider les opérations de production de WarnerMedia – Warner Bros., HBO, HBO Max, TNT, TBS et TruTV – en les regroupant sous une même entité dirigée par la directrice de Warner Bros. Ann Sarnoff. Le président de la programmation de HBO Casey Bloys sera en charge de la programmation pour HBO Max. Pour gérer les opérations, une nouvelle unité a été créée, Any Forssell en a la charge. Ce dernier et Jason Kilar avait déjà travaillé ensemble chez Hulu. Il sera épaulé par Johannes Larcher, à la tête de HBO Max International.

Résultat de cette restructuration, le président du conseil de WarnerMedia Entertainment Bob Greenblatt, le directeur du contenu de HBO Max Kevin Reilly et Keith Cocozza, en charge du marketing et de la communication, quittent l’entreprise. La masse salariale va aussi s’alléger de manière significative. Et selon The Wall Street Journal, les premiers licenciements démarreront la semaine prochaine.

De quoi faire décoller véritablement la plate-forme de streaming ?

WarnerMedia a lancé HBO Max en mai, offrant tout le catalogue de HBO ainsi que des séries et films additionnels pour un tarif mensuel plus élevé que les concurrents que sont Netflix et Disney+. Ce qui n’a pas aidé à engranger les abonnés. 4,1 millions de personnes se seraient ainsi abonnées à HBO Max durant le premier mois d’exploitation. Pour comparaison, Disney+ en a signé 50 millions en 5 mois. Mais Disney+ fut disponible aux États-Unis, au Canada et aux Pays-bas à son lancement, avant de s’étendre. HBO Max n’est encore disponible qu’aux États-Unis et sur certains territoires américains.