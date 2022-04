WarnerMedia finalise sa fusion à 43 milliards de dollars avec Discovery

Warner Bros. finalise sa fusion avec Discovery, une nouvelle entité géante arrivera bientôt.

WarnerMedia et Discovery viennent d’achever leur fusion. Warner Bros. Discovery, le nouveau nom de cette nouvelle entité, viendra, à terme, combiner HBO Max et Discovery+ dans un seul et même service de streaming. Ce mélange de divertissements et de programmes bien réels pourrait aider Warner Bros. Discovery à mieux lutter contre des concurrents comme Netflix et Disney+. D’ici là, l’entreprise offrira un pack réunissant les deux services. WarnerMedia avait récemment lancé un autre service de streaming, CNN+.

Warner Bros. finalise sa fusion avec Discovery

Peu avant la finalisation de cette fusion, le PDG de WarnerMedia, Jason Kilar, avait annoncé son départ. Jason Kilar, qui avait pris les rênes de l’entreprise en mai 2020, était à l’origine d’un projet controversé de rendre disponible tous les films Warner Bros. de 2021 sur HBO Max et dans les salles de cinéma le même jour, une décision largement due à la pandémie de Covid-19. Cette décision semblait pourtant être très intéressante dans la mesure où HBO Max et HBO comptaient 73,8 millions d’abonnés cumulés à la fin de cette année 2021.

Et si les départs de Jason Kilar et de plusieurs autres cadres de WarnerMedia ne rendaient pas les choses plus évidentes, Warner Bros. Discovery aura droit à une toute nouvelle direction. Le PDG de Discovery, David Zaslav, dirige actuellement la société.

Une nouvelle entité géante arrivera bientôt

Cette fusion est la dernière d’une longue liste de consolidations diverses dans l’industrie des media ces dernières années. Amazon a finalisé son rachat de MGM le mois dernier, une opération à 8,45 milliards de dollars. Disney avait dépensé 71,3 millions de dollars pour s’offrir le studio 21st Century Fox il y a quelques années et Microsoft dépensait 68,7 milliards de dollars pour racheter Activision Blizzard, un rachat qui devrait être finalisé en juin 2023.

AT&T avait annoncé l’année dernière qu’elle se séparait de WarnerMedia pour la jolie somme de 43 milliards de dollars, un deal qui viendrait lier l’entreprise à Discovery. Cette opération est aujourd’hui terminée et AT&T n’a donc désormais plus aucune activité dans le contenu multimedia.