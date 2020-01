Warner Bros. va utiliser l’intelligence artificielle pour optimiser les dates de sortie de ses films

L'industrie du cinéma est un monstre, une mécanique aux rouages très bien huilés. S'il est presque impensable de révolutionner le tout, les technologies modernes peuvent aider, notamment à améliorer encore l'ensemble. La preuve avec cette initiative de Warner Bros.

Il y a une raison pour laquelle les films ne sortent pas au cinéma dès qu’ils sont prêts. Pour caler une date sur le calendrier, il y a un certain nombre de facteurs à prendre en considération, comme le fait qu’il y ait un ou plusieurs autres films assez similaires sur le créneau qui pourraient éloigner les spectateurs, le nombre de spectateurs potentiels – les vacances étant plus propices à aller dans les salles obscures -, les saisons, etc. C’est un travail relativement complexe, et aujourd’hui, la machine peut aider.

Warner Bros. va utiliser la solution de Cinelytic pour optimiser ses prises de décision

Jusqu’à présent, les studios ne semblent avoir aucune difficulté à décider de ces dates de sortie mais on se doute bien qu’en interne, la tâche peut être ardue, a fortiori quand on est un géant comme Disney et que l’on a une demi-douzaine de blockbusters à caser dans l’année. D’ici quelque temps, tout ceci pourrait être bien plus simple, et bien plus efficace encore. Warner Bros. vient en effet d’annoncer une collaboration avec Cinelytic pour utiliser l’intelligence artificielle de la société dans la prise de décision de cette fameuse date.

L’intelligence artificielle pour gérer le calendrier des sorties notamment

Selon Tonis Kiis, vice-président chez Warner Bros. Pictures International Distribution, “Warner Bros. est très enthousiaste à l’idée d’utiliser le système de pointe de Cinelytic. Dans notre industrie, nous prenons de grandes décisions tous les jours, des décisions qui affectent directement ce que nous produisons, et comment nous le produisons, ainsi que quand nous les livrons dans les cinémas du monde entier. Plus nos données seront précises, mieux nous pourrons attirer le public dans les salles obscures.” Cinelytic affirme que grâce à son intelligence artificielle, il devient possible de réduire les “tâches répétitives à faible valeur” que les cadres des studios doivent souvent faire pour se “concentrer pleinement sur les prises de décision en temps réel pour les feux verts des projets, le marketing et la distribution notamment.” Difficile de dire à quel point ce système est efficace mais il sera intéressant de voir comment tout cela fonctionne.