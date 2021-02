Warner Bros Interactive Entertainment sécurise le système Nemesis avec un brevet

Après de multiples tentatives, le brevet du système Nemesis de Warner Bros Interactive Entertainment, présent dans Middle-earth : Shadow of Mordor et Middle-earth : Shadow of War, a été approuvé par l'United States Patent and Trademark Office.

Actif à partir du 23 février prochain et valide jusqu’en 2035 à condition de s’acquitter des taxes nécessaires, le brevet du système Nemesis de Warner Bros Interactive Entertainment déposé auprès du bureau américain des brevets et des marques de commerce protège le principe de personnages Némésis, forts Némésis, vendettas sociales et adeptes dans un jeu vidéo. Une mécanique de jeu développée par le studio Monolith Productions pour Middle-earth : Shadow of Mordor et Middle-earth : Shadow of War.

Warner Bros has been trying to patent Shadow of Mordor's Nemesis system since 2015 — and reports suggest it's finally been grantedhttps://t.co/EB8bZCD0Db — GamesIndustry (@GIBiz) February 8, 2021

Cela englobe une hiérarchie de PNJ générés de manière procédurale qui interagissent avec et se souviennent des actions du joueur. Le brevet couvre également les modifications des positions des PNJ dans la hiérarchie, ainsi que leur apparence et leur comportement, encore une fois en fonction des actions du joueur. Enfin, il concerne également les combats de conquête en ligne qui permettaient aux joueurs d’utiliser ces PNJ pour défendre leurs propres bastions et attaquer ceux des autres joueurs.

Le système Nemesis, un brevet soumis à plusieurs reprises à l’USPTO

Warner Bros Interactive Entertainment a initialement déposé ce brevet en 2015, mais il lui a été demandé de le réviser et de le soumettre à nouveau à plusieurs reprises. Il a souvent été jugé trop proche et/ou similaire de ceux qui appartiennent à Square Enix, QONQR et Webkinz. Tout développeur qui crée des fonctionnalités de jeu incluant tous les aspects ci-dessus, ou suffisamment pour risquer d’enfreindre le brevet, doit payer une licence auprès de l’éditeur américain Warner Bros. Toutefois, les studios peuvent toujours créer leurs propres systèmes qui sont similaires, mais qui présentent suffisamment d’aspects distincts pour se démarquer, comme le système Mercenaires dans AC Odyssey ou l’innovant système de recrutement de Watch Dogs Legion.