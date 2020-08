Warner Bros Interactive Entertainment n’est plus en vente

La filiale dédiée aux jeux vidéo de WarnerMedia fait toujours partie des plans du groupe américain.

Alors que l’opérateur téléphonique américain AT&T souhaitait se débarrasser de Warner Bros Interactive Entertainment pour 4 milliards de dollars afin d’éponger une partie de sa dette (200 milliards de dollars) et que l’éditeur américain Microsoft semblait fortement intéressé malgré la concurrence (Take-Two Interactive Software, Electronic Arts et Activision), la vente ne devrait finalement pas avoir lieu. Dans un récent communiqué, WarnerMedia a dévoilé la nouvelle organisation de la société et WBIE est désormais rattaché à la division “Studios and Network” qui englobe les domaines du cinéma, de la télévision et du jeu vidéo.

AT&T abandonne la vente de Warner Bros Interactive Entertainment

Jason Kilar de WarnerMedia détaille cette nouvelle stratégie qui va se focaliser sur la croissance de la plateforme HBO Max : “Warner Bros Motion Pictures Group continue d’être dirigé par son président Toby Emmerich. La filiale Warner Bros Television Studios continue d’être dirigée par son président Peter Roth. Warner Bros Interactive Entertainment continue de faire partie du groupe Studios & Network aux côtés de notre équipe Global Brands and Franchises, qui inclut DC, dirigé par Pam Lifford, ainsi que notre branche Kids, Young Adults and Classics dirigée par Tom Ascheim. Ils sont tous dévoués au fait de captiver nos fans avec nos marques et licences à travers des jeux et d’autres expériences interactives.”

DC FanDome, l’événement de Warner Bros Entertainment

Les studios de Warner Bros Interactive Entertainment dévoileront de nouveaux projets le 22 août prochain comme Suicide Squad et le prochain Batman. Au vu de l’événement, il faut principalement s’attendre à des titres misant sur les licences de DC Comics.