Warner Bros Discovery, le nouveau géant des médias formé par WarnerMedia et Discovery

La fusion entre WarnerMedia et Discovery laisse place à Warner Bros Discovery.

En mai dernier, AT&T et Discovery ont conclu un accord définitif dans les 40 milliards de dollars pour combiner les actifs de WarnerMedia dans les domaines du divertissement, du sport et de l’information avec les principales activités de Discovery dans les domaines de la non-fiction, du divertissement international et du sport, afin de créer une société unique. Bienvenue à Warner Bros Discovery. Ce nouvel acteur majeur dans le domaine du divertissement possédera l’une des bibliothèques les plus riches au monde, avec près de 200.000 heures de programmes emblématiques, et réunira les marques les plus chères, les plus populaires et les plus fiables au monde dans un seul portefeuille mondial comme HBO, Warner Bros, Discovery, DC, CNN, WB Games, Turner Sports, Cartoon Network, HGTV, Food Network, TNT, TBS, Turner Classic Movies, Wizarding World, Adult Swim, Eurosport, Magnolia, TLC, Animal Planet, ID et bien d’autres encore.

“Warner Bros Discovery aspirera à être l’endroit le plus innovant, le plus passionnant et le plus amusant du monde pour raconter des histoires“, a déclaré David Zaslav, président et directeur général de Discovery et futur directeur général de Warner Bros Discovery. “Nous aimons le nom de la nouvelle société parce qu’il représente la combinaison du légendaire héritage centenaire de Warner Bros en matière de narration créative et authentique ainsi que de prise de risques audacieuses pour donner vie aux histoires les plus étonnantes, avec la marque mondiale de Discovery qui a toujours été synonyme d’intégrité, d’innovation et d’inspiration. La famille Warner Bros Discovery sera composée de tant de cultures merveilleuses, créatives et journalistiques. Nous sommes convaincus qu’il s’agira du meilleur et du plus passionnant endroit au monde pour raconter de grandes histoires, importantes et marquantes, quel que soit le genre, et sur toutes les plateformes, à savoir cinéma, télévision et streaming.”

“The stuff that dreams are made of”, le slogan de Warner Bros Discovery

Le nom Warner Bros Discovery honorera, célébrera et élèvera le studio de création le plus ancien du monde avec l’héritage de narration non fictionnelle de haute qualité de Discovery. A noter que la nouvelle société sera en mesure d’accroître ses investissements et ses capacités en matière de contenu et de programmation originaux, de créer davantage d’opportunités pour les conteurs sous-représentés et les créateurs indépendants, de proposer à ses clients des expériences vidéo et des points d’engagement innovants et d’investir davantage dans des contenus non fictionnels de haute qualité et adaptés à la famille.