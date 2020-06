Warhorse Studios : un nouveau logo pour un nouveau départ

Un an après son rachat par THQ Nordic, Warhorse Studios se pare d'un tout nouveau logo.

Le développeur tchèque Warhorse Studios explique cette nouvelle identité graphique : “Ce nouveau design représente les solides qualités de l’équipe, tout en restant fidèle à l’origine de la compagnie. Ce logo conserve ses influences médiévales“. D’ailleurs, pour célébrer les trois millions de versions vendues de Kingdom Come : Deliverance sur PS4, Xbox One et PC, le RPG médiéval en open world sera disponible gratuitement du 18 au 22 juin prochain sur la plateforme Steam.

How do you like our new logo? 😊🐴 pic.twitter.com/AkEeYMFFWv — Warhorse Studios (@WarhorseStudios) June 16, 2020

