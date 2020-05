Warhammer : Frontier Developments annonce une collaboration avec Games Workshop

Le studio britannique Frontier Developments va transformer le jeu de combat de figurines tactique Warhammer Age of Sigmar en jeu de stratégie.

Frontier Developments va étoffer son catalogue avec un STR pour Warhammer Age of Sigmar prévu d’ici deux ou trois ans. David Braben, président de la structure indépendante, se réjouit de pouvoir travailler sur une nouvelle marque reconnue dans le monde entier après Jurassic Park et prochainement la FIA Formula One World Championship : “Nous sommes ravis d’annoncer l’acquisition des droits de cette licence avec l’accord de Games Workshop. Je pense personnellement que c’est une excellente nouvelle que deux sociétés anglaises de classes mondiales, créatives, établies et avec une portée internationale collaborent sur un nouveau projet. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec l’équipe de Games Workshop pour faire découvrir le monde riche de Warhammer Age of Sigmar à un large public grâce à un jeu de stratégie en temps réel immersif et accessible sur consoles et PC.”

Les plans de Frontier Developments pour les prochaines années

Dans le courant de l’année 2021, Planet Coaster s’offrira des portages sur les consoles de Sony et Microsoft, tandis qu’Elite Dangerous reviendra avec une extension payante. Entre juin 2021 et mai 2022, Formula 1 Manager et un jeu multiplateforme basé sur une “licence majeure internationale” seront disponibles dans le commerce. Entre juin 2022 et mai 2023, la deuxième itération Formula 1 Manager et le jeu de stratégie en temps réel basé sur Warhammer Age of Sigmar sortiront sur PS5, Xbox Series X et PC. Enfin, Frontier Developments endossera également le rôle d’éditeur pour deux jeux en 2021, trois en 2022 et cinq ou six jeux en 2023 et au-delà. Un sacré programme qui n’est a priori pas impacté par le coronavirus.