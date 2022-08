Warhammer 40,000 : Darktide va rater la rentrée pour mieux privilégier la fin d’année

Le studio suédois Fatshark est contraint de repousser la sortie de Warhammer 40,000 : Darktide pour la deuxième fois depuis son annonce.

Prévu à l’origine pour l’automne 2021 puis le printemps 2022, Warhammer 40,000 : Darktide sortira finalement le 30 novembre sur PC. Les versions Xbox Series X et Xbox Series S arriveront plus tard.

The bigger they are, the harder they fall #DARKTIDE pic.twitter.com/SJtTg6AEc9 — Warhammer 40K: Darktide (@Darktide40K) July 31, 2022

Alors que le développement touche à sa fin, Fatshark explique les raisons derrière ce nouveau report : “Le report d’un jeu est peut-être l’une des décisions les plus difficiles à prendre pour un développeur et nous ne sommes pas très enthousiastes à l’idée de la prendre. Néanmoins, nous espérons que cela témoigne de notre engagement à prendre le temps nécessaire et à faire tout ce qu’il faut pour vous offrir le meilleur jeu possible. Bien que nous ayons été honorés par les excellents retours sur le jeu jusqu’à présent, nous avons également besoin de plus de temps pour améliorer la stabilité, les performances et la maturité des systèmes clés. Chacun de ces éléments est essentiel pour garantir la meilleure expérience possible pour vous, les joueurs.”

Des tests techniques et des bêtas pour Warhammer 40,000 : Darktide avec les joueurs

Martin Wahlund, PDG et cofondateur de Fatshark, va impliquer la communauté pour que le développement accélère dans de bonnes conditions : “Nous commencerons bientôt une série de tests techniques et de bêtas avant notre lancement, afin de nous assurer que nous vous proposons la meilleure version du jeu. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez vous inscrire pour avoir une chance.“