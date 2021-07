Warhammer 40,000 : Darktide est désormais attendu dans le courant du printemps 2022

Fatshark repousse le FPS coopératif dans l'univers Warhammer 40,000 à l'année prochaine.

Il va falloir si habituer pendant encore de nombreux mois voire même quelques années… A cause de la COVID-19 ainsi que de la jurisprudence Cyberpunk 2077, les studios n’hésitent plus à repousser des jeux qui en ont besoin, souvent au dernier moment. C’est le cas de Warhammer 40,000 : Darktide qui devait normalement sortir en fin d’année sur PC ainsi que sur les Xbox de l’éditeur américain Microsoft (exclusivité console temporaire).

Le studio Fatshark a finalement décidé de revoir ses plans : “Nous avons la responsabilité de fournir le meilleur jeu possible et, franchement, nous avons besoin de plus de temps pour atteindre cet objectif. Ce n’est un secret pour personne que construire un jeu pendant une pandémie est un défi et nous ne sommes pas à l’abri de cela. Nous prévoyons d’utiliser ce temps supplémentaire pour nous concentrer sur le niveau de qualité à la sortie du jeu, ainsi que pour investir dans plus de systèmes afin de soutenir le jeu pour les années à venir. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes. En fait, la partie la plus difficile de cette décision est le fait que nous ne pourrons pas mettre le jeu entre vos mains plus tôt. Mais nous espérons que vous nous rejoindrez dans Hive Tertium au début de l’année prochaine !”

Du gameplay pour Warhammer 40,000 : Darktide