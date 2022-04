Wargaming abandonne ses activités en Russie et en Biélorussie

Les créateurs de World of Tanks, World of Warships et World of Warplanes se retirent de la Russie et de la Biélorussie.

Plusieurs semaines après le début de l’invasion en Ukraine déclenchée par Vladimir Poutine, le groupe biélorusse Wargaming prend une décision forte pour son avenir : “Au cours des dernières semaines, nous avons procédé à un examen stratégique de nos activités commerciales dans le monde entier. A la suite de celui-ci, nous avons décidé que nous ne posséderons ni n’exploiterons aucune entreprise en Russie et en Biélorussie et que nous quitterons par conséquent ces deux pays. Nos activités en Russie et en Biélorussie sont transférées à la direction locale de Lesta Studio, qui n’est plus affiliée à notre société. Aucun profit ne sera glané avec ce processus, que ce soit aujourd’hui ou à l’avenir. Bien au contraire, nous nous attendons à subir des pertes substantielles en conséquence directe de cette décision. Nous mènerons à bien la transition opérationnelle avec toute la célérité requise, tout en restant dans le respect total de toutes les lois et en assurant la sécurité et le soutien continu de nos employés. Pendant la période de transition, nos produits resteront disponibles en Russie et en Biélorussie et seront exploités par le nouveau responsable. Nous avons également entamé le processus de fermeture de notre structure à Minsk, en Biélorussie. Nous fournirons autant d’indemnités de départ et de soutien que possible à nos employés affectés par ce changement. Malgré l’ampleur de cette décision, nous sommes, en tant que société, confiants dans l’avenir de notre business et nous nous engageons à fournir des jeux de qualité à nos joueurs.”

Sergey Burkatovskiy n’est plus directeur créatif chez Wargaming

Le mois dernier, Sergey Burkatovskiy avait déclaré dans une publication Facebook, aujourd’hui supprimée, suite à l’attaque de la Russie, qu’il soutenait les opérations des forces armées de la Fédération de Russie, de la RPD (République populaire de Donetsk) et de la RPL (République populaire de Louhansk). Wargaming a rapidement désavoué cette déclaration : “Il a exprimé des opinions sur les réseaux sociaux qui ne reflètent catégoriquement pas notre position. Il a été licencié et ne fait plus partie de la société.“