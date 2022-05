Warcraft Arclight Rumble, un RTS avec un aspect tower defense

Blizzard Entertainment propose une nouvelle expérience stratégique avec Warcraft Arclight Rumble.

Développé spécialement pour les smartphones sous iOS et Android , Warcraft Arclight Rumble se déroule dans le célèbre univers de Warcraft et invite les joueurs à lever des armées constituées des héros et méchants les plus populaires de la franchise pour s’affronter dans des missions uniques conçues dans le but de mettre leur esprit tactique à l’épreuve. En plus d’une campagne solo, ce nouvel opus proposera également des activités en coopération exigeantes, telles que les raids dans des donjons, et des affrontements en JcJ.

Les Familles et les Chefs

Facile à comprendre et amusant à maîtriser, Warcraft Arclight Rumble mettra à l’épreuve la capacité des joueurs à créer des armées de figurines afin de surmonter des défis propres à chaque mission. Chaque figurine des héros et des méchants possède des capacités uniques qui peuvent être améliorées grâce à de puissants talents. Chacune d’entre elles dispose de sa propre personnalité plus vraie que nature.

La noble Alliance regorge d’unités défensives et de sorts

La digne Horde est le choix idéal pour dépasser vos adversaires

Les courageux membres de Rochenoire mettront à mal les défenses de vos adversaires

Les Morts-vivants disposent d’impressionnantes troupes squelettiques

Les Bêtes des plaines et des jungles d’Azeroth se ruent littéralement sur vos adversaires

Alliance : les chefs de l’Alliance encouragent la défense, les soins et le camouflage, ainsi que l’utilisation massive de sorts. Tirion Fordring, Maiev Chantelombre et Jaina Portvaillant mettent leurs talents au service de l’Alliance

Horde : les chefs de la Horde comme Grommash Hurlenfer, Sneed et Cairne Sabot-de-Sang encouragent la montée en puissance de l’armée en privilégiant l’obtention d’or supplémentaire, les troupes à attaque rapide et le contrôle de l’adversaire grâce aux étourdissements de zone

Rochenoire : les chefs de Rochenoire, comme Rend Main-Noire et le général Drakkisath, récompensent le déploiement de troupes volantes puissantes et d’adeptes de la magie élémentaire frénétiques, capables de réduire l’adversaire en cendres

Morts-vivants : les chefs morts-vivants font appel à la puissance de la nécromancie sur le champ de bataille. Le mage de sang Thalnos devient plus puissant à mesure qu’il lance des sorts. Le baron Vaillefendre profite quant à lui des troupes mortes-vivantes abondantes et sacrifiables pour subsister sur le champ de bataille

Bêtes : les chefs de type bête comme Charlga Trancheflanc peuvent neutraliser les défenses adverses, ce qui permettra à vos nombreuses bêtes alliées de charger et de les submerger rapidement. D’autres chefs comme Lardeur préfèrent déchaîner un déluge de troupes rapides sur l’adversaire

Un trailer pour Warcraft Arclight Rumble

Des joueurs sélectionnés dans certaines régions pourront bientôt rejoindre la bêta de Warcraft Arclight Rumble.

“Warcraft Arclight Rumble offre le genre d’expérience que nous nous efforçons toujours de concevoir“, a déclaré Mike Ybarra, président de Blizzard Entertainment. “Le jeu est amusant d’emblée, et reste riche et gratifiant sur la durée. Nous sommes particulièrement fiers de proposer une authentique et inédite version de Warcraft sur mobile et nous avons hâte que les joueurs et joueuses puissent se lancer dans ce joyeux chaos.“