Warcraft 3 : Reforged sortira le 28 Janvier 2020

Warcraft fait partie de ces licences cultes des jeux vidéo. Des opus avec lesquelles des générations et des générations ont grandi, et qui font encore de nombreux émules aujourd'hui. On connait la date de sortie de Warcraft 3 : Reforged, au grand bonheur des fans.

Durant la BlizzCon 2018, le studio Blizzard Entertainment avait annoncé en grande pompe Warcraft 3 : Reforged. Warcraft 3 n’a rien d’un nouveau jeu mais Blizzard avait tout de même décidé de revisiter le jeu et de lui redonner une petite touche de modernité. Le titre profitera ainsi de graphismes haute résolution, de nouvelles textures, de mécaniques légèrement revues. Que du bon, donc, semble-t-il. Et à en juger par les quelques images auxquelles on a déjà eu droit, on jurerait se retrouver face à un tout nouveau jeu. On connait aujourd’hui sa date de sortie.

Warcraft 3 : Reforged arrive le 28 Janvier !

Pour celles et ceux à qui Warcraft 3 manquerait vraiment, ou qui ont justement arrêté parce que les graphismes faisaient trop vieux, celles et ceux qui souhaiteraient plus simplement jouer la carte de la nostalgie et faire un petit tour dans le passé, Blizzard Entertainment vient d’annoncer que Warcraft 3 : Reforged serait disponible à tout un chacun à compter du 28 Janvier 2020. Autrement dit, vous aurez juste le temps de vous remettre des fêtes de fin d’année avant de vous jeter corps et âme dans cette version totalement remasterisée du jeu culte.

Un mois et demi pour se préparer à replonger

Et ce bonheur n’arrivera pas seul. Le jeu en lui-même ne sera pas vendu au prix fort. Blizzard a choisi de le proposer à 29,99€ dans son édition standard. Si vous n’avez pas de souci à dépenser un peu plus, vous pourrez opter pour l’Édition Spoils of War, à 39,99€. Comme souvent avec les éditions deluxe de Blizzard, celle-ci vous offrira divers goodies qui pourront être utilisés dans des jeux du studio, comme World of Warcraft, Overwatch, Diablo 3, Hearthstone, Heroes of the Storm, StarCraft 2 et StarCraft : Remastered. Si vous êtes intéressé(e), direction la page du jeu sur le shop Battle.net pour précommander votre édition.