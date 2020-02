Warcraft 3 Reforged : remboursement instantané automatique pour les fans mécontents

Warcraft est une licence culte pour des millions de joueurs du monde entier. Lorsque Blizzard annonçait son envie de redonner un coup de jeune à Warcraft 3, les fans étaient impatients. Malheureusement, aujourd'hui que le jeu est sorti, c'est plutôt la douche froide.

La licence Warcraft de Blizzard Entertainment n’est peut-être pas au même niveau, sur la scène compétitive, que StarCraft, mais le jeu fut extrêmement populaire à une certaine époque. Et c’est sur cette licence culte que le studio a pu bâtir le monument du MMORPG World of Warcraft, probablement le MMORPG le plus populaire du monde. C’est pour cette raison que les fans attendaient avec une impatience non contenue l’arrivée de Warcraft 3 : Reforged.

Blizzard offre un remboursement automatique et instantané pour Warcraft 3 : Reforged

Il faut dire que la promesse de ce Warcraft 3 : Reforged était grande. Une édition remastérisée du jeu vidéo de stratégie en temps réel Warcraft 3 : Reign of Chaos et son extension The Frozen Throne. L’occasion de (re)découvrir deux opus sortis en 2002 et 2003. Ce Warcraft 3 : Reforged est disponible depuis le 28 Janvier 2020 et malheureusement, le résultat ne semble clairement pas à la hauteur des attentes. Les fans comme la presse spécialisée l’ont clairement fait savoir. Les critiques sont largement défavorables. C’est pour cette raison qu’il n’est pas si surprenant d’apprendre que Blizzard offre aujourd’hui aux joueurs non satisfaits un remboursement automatique et instantané via son site web.

Suffisant pour calmer le mécontentement des fans ?

Peu importe la durée de jeu effective, le remboursement est disponible, de manière totalement automatique et pratiquement instantanée. D’ordinaire, les remboursements chez Blizzard sont traités manuellement et il convient de fournir une bonne raison pour y avoir droit mais selon un post récent sur Reddit, Blizzard semble cette fois accepter et traiter la demande de remboursement de manière totalement automatique. Difficile de savoir précisément pourquoi Blizzard est si “généreux” mais comme certains le suggèrent, cela pourrait être dû au fait que la FCC voudrait enquêter sur le studio suite à plusieurs plaintes de clients. Faire un geste aux joueurs mécontents pourrait être un moyen de résoudre le problème avant qu’il ne prenne de plus grandes proportions.