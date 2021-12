Walt Disney Animation Studios : Searcher Clade se voit renommer en Strange World

Strange World est le 61ème Classique d'animation Disney.

Strange World de Walt Disney Animation Studios est centré sur les légendaires Clades, une famille d’explorateurs dont les différences menacent de faire échouer leur dernière et plus cruciale mission. L’histoire est un voyage au cœur d’une terre inexplorée et dangereuse où des créatures fantastiques les attendent.

FIRST LOOK: Walt Disney Animation Studios’ “Strange World,” journeys deep into an uncharted and treacherous land where fantastical creatures await. Directed by Don Hall, co-directed & written by Qui Nguyen, & produced by Roy Conli, Strange World arrives November 23, 2022. pic.twitter.com/3r2Q5pCWfQ — Disney Animation (@DisneyAnimation) December 9, 2021

Don Hall (Big Hero 6, Raya and the Last Dragon, Moana) est le réalisateur de Strange World. Il explique que le film est un clin d’œil aux pulp magazines, des romans populaires de la première moitié du 20ème siècle imprimés sur du papier bon marché à base de pâte de bois : “J’adorais lire les vieux numéros des pulps en grandissant. Il s’agissait de grandes aventures dans lesquelles un groupe d’explorateurs pouvait découvrir un monde caché ou des créatures anciennes. Ils ont été une énorme source d’inspiration pour ce nouveau film d’animation de Disney.”

A noter que Qui Nguyen, qui a coécrit Raya et le dernier dragon avec Don Hall, revient pour coécrire le scénario de Strange World. Roy Conli (Big Hero 6, Tangled, Olaf’s Frozen Adventure) en est lui le producteur. Enfin, le film d’animation est prévue pour le 23 novembre 2022, soit en même temps que la sortie de The Fabelmans, un drame semi-autobiographique sur l’éducation du réalisateur Steven Spielberg en Arizona.