Walmart transforme ses parkings en cinéma drive-in

La crise du Covid-19 est loin d'être derrière nous. Le virus fait encore des milliers de morts chaque jour et la situation reste délicate dans la mesure où aucun traitement ni vaccin n'a été mis au point. Il convient de faire attention.

Tant qu’un vaccin contre le Covid-19 n’a pas été mis au point et distribué, le meilleur moyen de garder le contrôle sur le virus et d’empêcher sa propagation reste de respecter la distanciation sociale. Cela signifie aussi que les activités qui rassemblent des groupes de personnes dans des endroits confinés sont déconseillées. Regarder un film au cinéma en fait partie. Walmart propose une alternative intéressante.

Walmart s’associe à Tribeca

Cela étant dit, si cela vous manque de regarder un film avec des gens à côté de vous, vous serez peut-être intéressé(e) d’apprendre que Walmart a eu la bonne idée de faire un joli geste. En partenariat avec Tribeca Enterprises, Walmart va transformer ses parkings en cinéma drive-in. Autrement dit, il suffira de se rendre sur un parking d’un magasin de la chaîne de grande distribution américaine pour pouvoir profiter du film projeté sur l’écran.

Selon la PDG et cofondatrice de Tribeca Enterprises et du Tribeca Film Festival Jane Rosenthal, “les drive-in sont un programme signature pour Tribeca depuis que nous avons lancé le Tribeca Film Festival il y a maintenant 19 ans après le 11 septembre. Mais aujourd’hui, le Tribeca Drive-In est bien plus qu’une manière fun et retro de voir un film, c’est l’une des manières les plus sûres pour les groupes de se rassembler. Nous sommes ravis de nous associer avec Walmart pour proposer au plus grand nombre de se retrouver autour d’expériences cinématographiques qui ont fait la renommée de Tribeca.”.

Bien que la qualité soit en-deçà de ce que peut proposer une salle de cinéma dédiée, cette initiative n’est pas une mauvaise idée. Ce pourrait même être une alternative très intéressante au cinéma traditionnel, encore relativement risqué.