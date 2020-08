Walmart serait aussi intéressé par TikTok

Aux États-Unis, Walmart est un géant de la grande distribution. Il s'avère que l'enseigne lorgne aujourd'hui sur TikTok, et ce aux côtés d'un autre géant américain, Microsoft.

À moins que TikTok ne trouve un acheteur américain d’ici peu, l’application chinoise ultra-populaire risque de se retrouver bannie sur le territoire des États-Unis. À ce jour, Microsoft est en première position pour racheter l’entreprise mais il semblerait que l’enseigne de la grande distribution Walmart soit elle aussi intéressée. Elle souhaiterait participer avec Microsoft sur une offre commune.

Walmart est intéressé par le rachat de TikTok

Selon le communiqué de Walmart, “nous pensons qu’une relation potentielle avec TikTok US en partenariat avec Microsoft pourrait ajouter cette fonctionnalité clef et offrir à Walmart un canal supplémentaire important de communication avec nos clients tout en permettant d’élargir notre marketplace et nos partenaires annonceurs.”

L’on peut aussi lire la chose suivante : “Nous sommes convaincus qu’un partenariat entre Walmart et Microsoft permettraient d’atteindre les attentes des utilisateurs Américains de TikTok tout en satisfaisant les craintes des régulateurs du gouvernement américain.” Difficile de comprendre pourquoi une entreprise comme Walmart voudrait avoir affaire à une plate-forme de media social comme TikTok contrairement à une entreprise de la tech plus traditionnelle comme Microsoft mais étant donné l’énorme popularité de l’application, il n’est pas surprenant d’apprendre que l’intérêt existe bel et bien.

Le géant de la distribution voudrait faire une offre avec Microsoft

Aux dernières nouvelles, plusieurs rumeurs suggéraient que d’autres entreprises étaient aussi intéressées par cette vente. C’était le cas, par exemple, de Twitter et plus récemment de Oracle. Impossible d’en savoir plus à l’heure actuelle. Difficile de savoir si une quelconque entreprise est aujourd’hui mieux placée que Microsoft mais le gouvernement américain a donné à TikTok jusqu’au 15 septembre pour se trouver un acheteur, date à laquelle les sanctions seront mises en place. Et un bannissement, ne fût-ce que sur le territoire des États-Unis, pourrait avoir de lourdes conséquences pour l’application et sa maison-mère ByteDance. Affaire à suivre, donc ! Rendez-vous dans quelques jours pour avoir le fin mot de cette histoire.