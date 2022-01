Walmart pourrait lancer sa propre crypto-monnaie et des NFT

Walmart pourrait proposer une crypto-monnaie et des NFT. C'est ce que suggèrent des documents déposés à l'USPTO.

Le début des années 2020 a clairement vu émerger des technologies autour de la blockchain. Cette tendance devrait s’accentuer encore en 2022 et il s’agit aujourd’hui pour les géants de ne pas manquer le coche. Tout le monde veut se positionner pour avoir sa part du gâteau si l’on peut dire. Les géants de la tech sont présents, mais d’autres grands noms, parfois assez loin de tout cela, veulent y goûter aussi. Ce pourrait être le cas de Walmart.

Walmart pourrait proposer une crypto-monnaie et des NFT

Le géant américain de la grande distribution Walmart ne veut pas rater le train de la crypto. CNBC a appris que l’enseigne avait déposé plusieurs marques auprès de l’USPTO – le Bureau américain des brevets et des marques de commerce – à la fin du mois de décembre pour la vente de biens virtuels et dans un autre dossier, il serait question de proposer une crypto-monnaie ainsi que des NFT. Bien que ces documents ne garantissent aucunement que de tels produits deviennent réalité, le mandataire en marques Josh Gerben déclarait à CNBC que ces marques étaient extrêmement détaillées – Walmart semble avoir clairement l’intention de se lancer sur le marché des monnaies et produits numériques -.

C’est ce que suggèrent des documents déposés à l’USPTO

Dans un communiqué, un porte-parole de Walmart a déclaré à Engadget que l’entreprise “explorait constamment” comme les nouvelles technologies pourraient influencer le shopping et qu’elle déposait des marques “très fréquemment” dans ce cadre. Autrement dit, ne vous attendez pas à ce que le géant américain confirme ou infirme quoi que ce soit officiellement à ce stade.

Il ne serait en tous les cas pas étrange pour Walmart de se lancer dans les crypto-monnaies ou les NFT. Après le changement de nom de Facebook en Meta et sa volonté affirmée de plonger dans le métavers, il y a eu un véritable élan de la part de nombreuses marques majeures pour envahir le marché des monnaies numériques ou NFT, voire les deux. Adidas, Nike, Gap et d’autres grands noms ont déjà commencé à vendre des NFT et fait part, de manière plus ou moins évidente, de leur envie de créer des espaces virtuels. Walmart n’a probablement pas envie de rater le coche, sans pour autant se précipiter.