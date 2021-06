Walmart offre un smartphone Samsung à 740 000 de ses employés

Le géant américain de la grande distribution Walmart annonce qu'il va offrir un smartphone Samsung à 740 000 de ses employés.

Si tout le monde, ou presque, dispose aujourd’hui d’un smartphone, il faut avoir un rang assez haut dans l’entreprise pour que celle-ci vous en offre un comme accessoire de fonction. Un privilège indispensable pour certains métiers, un peu très appréciable pour d’autres. Le géant américain de la grande distribution Walmart annonce qu’il va offrir un smartphone Samsung à 740 000 de ses employés.

Walmart va offrir un smartphone à la moitié de ses employés américains

D’ordinaire, les téléphones professionnels sont réservés aux cadres, ou tout du moins à certains métiers et postes qui le nécessitent. Apprendre que Walmart distribuera pas moins de 740 000 smartphones Samsung à ses employés est une grosse surprise.

L’enseigne américaine emploie actuellement environ 1,6 million de personnes aux États-Unis. Le fait qu’elle s’apprête à distribuer 740 000 smartphones à ses employés signifie qu’elle couvrira ainsi à peu près la moitié de sa masse salariale. C’est aussi une très jolie aubaine pour Samsung, dans la mesure où cette initiative pourrait donner des idées à davantage d’entreprises.

Un Samsung Galaxy XCover Pro plus précisément

Le téléphone en question est un Samsung Galaxy XCover Pro, l’un des appareils les plus résistants du géant sud-coréen, ce qui est assez logique dans la mesure où ceux-ci seront utilisés au quotidien. Le téléphone permettra aux employés d’accéder aux emails et applications ainsi qu’à un navigateur très spécifique à leur travail. Avec l’application internet [email protected], les employés pourront aussi accéder à leur planning et demander des aménagements.

Nul ne sait combien cette initiative a couté à Walmart mais le Samsung Galaxy XCover Pro est vendu 500 $ en prix public. Le géant américain a évidemment eu droit à un joli prix de gros mais la facture finale a tout de même dû être très élevée. Voilà qui devrait en tous les cas faire plaisir aux 740 000 employés de Walmart concernés.