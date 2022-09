Vous pouvez utiliser un ordinateur portable sans batterie

La batterie d'un ordinateur portable est extrêmement importante. Mais peut-on s'en passer ? Tout ce qu'il faut savoir dans cet article.

L’élément central d’un ordinateur portable reste sa batterie. Et parfois, cette dernière doit être retirée. Il peut arriver qu’une vieille batterie ne se recharge plus du tout ou qu’elle se déforme jusqu’à en devenir dangereuse. Lorsque la batterie est retirée, l’étape suivante la plus logique est de la remplacer. Mais est-il possible de s’en passer purement et simplement ? La réponse est oui (mais cela dépend).

Un ordinateur portable reste un ordinateur. Il n’a pas besoin d’une batterie pour alimenter tous ses composants et ces différents composants restent présents lorsque vous retirez la batterie. Un ordinateur utilise une source d’alimentation externe pour fonctionner, comme votre portable. Le chargeur n’est pas là uniquement pour recharger la batterie lorsque celle-ci est presque vide. Lorsque vous branchez votre portable sur secteur, l’énergie provient du chargeur et non plus de la batterie. On le voit dans macOS dans les paramètres de la batterie, avec “Batterie” comme source d’alimentation et dès que vous branchez la machine, la mention “Adaptateur secteur” apparaît.

Le YouTuber Ask A computer Geek a une vidéo très intéressante sur le sujet : il déconnecte la batterie de son portable pour montrer comment celui-ci reste alimenté et fonctionne sur secteur. Bien sûr, rien ne se passe lorsque l’alimentation est déconnectée, comme avec un ordinateur fixe.

Tous les portables ne sont pas créés de la même manière

C’est peut-être le cas pour les machines Windows, mais sur macOS, c’est une autre histoire. Même si macOS vous dit qu’il fonctionne sur l’adaptateur secteur lorsque vous branchez l’appareil, il n’est pas conseillé d’utiliser un MacBook sans batterie. La machine pourrait ne même pas fonctionner du tout.

Si vous parvenez à faire démarrer un MacBook sans batterie, vous aurez l’impression qu’il a vieilli de cinq ans. C’est parce que le système d’exploitation, reconnaissant l’absence de batterie, ralentit volontairement le processeur. L’ensemble reste opérationnel, vous pourrez utiliser la machine, mais l’expérience sera sensiblement ralentie.

De fait, il vaut mieux ne pas tenter le coup. Si vous avez besoin d’enlever la batterie de votre MacBook, remplacez-la. Et là encore, ce conseil vaut pour tous les portables dans la mesure où le retrait total de la batterie fait perdre l’intérêt principal du portable, son caractère portable, précisément.

Mais le sujet de cet article n’est pas de savoir si vous devriez ou non utiliser un portable sans batterie : il est question de savoir si l’on peut. Et l’on peut effectivement. Si vous utilisez votre ordinateur portable sans batterie, que ce soit pour économiser de l’argent, parce que vous en attendez une nouvelle ou parce que cela vous semble sympa, il y a certaines à garder à l’esprit.

Pour commencer, assurez-vous d’utiliser le chargeur livré avec l’appareil. Sans batterie, l’alimentation doit être strictement identique à celle voulue par le fabricant. Le moindre changement dans la puissance représente un risque puisqu’il n’y a pas de batterie en repli pour encaisser le coup.

Il vous faut par ailleurs faire très attention avec les données présentes maintenant que vous fonctionnez uniquement sur secteur. En cas de coupure de courant, ou si vous débranchez la prise, votre ordinateur portable va s’éteindre instantanément, faisant courir un risque à tout le système. Sauvegardez tout le temps. Mieux encore, utilisez des logiciels avec sauvegarde automatique.

N’oubliez pas non plus d’éteindre complètement votre machine avant de la débrancher. Vous avez peut-être l’habitude de retirer la prise avant de quitter la pièce, ce que vous ne pouvez pas faire dans ce cas pour plusieurs raisons évidentes, mais vous devez vous assurer que la machine est 100 % éteinte avant de l’emmener avec vous. Si elle est encore en train de s’éteindre quand vous la débranchez, vous pourriez l’endommager.