Vous pouvez désormais vous offrir l’anneau rouge de la mort Xbox en poster

Les consoles de jeux vidéo existent depuis désormais un grand nombre d’années. Certains modèles sont devenus cultes, d’autres sont tombés rapidement dans l’oubli. Si l’on se souvient d’une console, c’est le plus souvent pour ses très bons côtés, mais parfois aussi pour ces bugs, plus ou moins gênants. La Xbox 360 en avait un qui avait de quoi faire rager bon nombre de joueurs. En quatre lettres, RRoD.

Microsoft vend un poster du célèbre anneau rouge de la mort de sa Xbox 360

À l’époque de la Xbox 360, Microsoft avait suscité une vive controverse lorsqu’il avait été découvert que les joueurs Xbox étaient de plus en plus nombreux à avoir le même problème technique avec leur console, celle-ci affichant un anneau rouge de la mort, (“Red Ring of Death”, “RRoD”).

Cet anneau rouge venait symboliser le fait qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas avec les composants de la console, qu’il s’agisse d’une panne d’un composant, d’une alimentation insuffisante à cause d’une source d’énergie défaillante ou autre. Fort heureusement, les consoles Xbox de Microsoft ont depuis lors fait disparaître ce genre de problèmes, ou tout du moins les soucis matériels ne sont plus aussi répandus que sur la Xbox 360.

Ceci étant dit, pour celles et ceux qui se souviennent de ce bon vieux temps de la Xbox 360 – parce que c’était quand même bien sympathique ! -, Microsoft a décidé de commercialiser un poster de cet anneau rouge de la mort sur son site web, non sans ironie, bien évidemment. Le poster en question mesure 45 x 60 cm et est vendu au tarif de 25 $. Ce lancement de produit est réalisé dans le cadre de la série documentaire Power On: The Story of Xbox, qui comporte six parties.

Dans celles-ci, Microsoft revient sur toute son aventure et les efforts entrepris ces dernières décennies autour de sa console. C’est très intéressant à regarder, que vous soyez fans de la console ou que vous souhaitiez simplement en apprendre davantage concernant l’histoire derrière la Xbox. Tous les épisodes sont gratuits à regarder et disponibles sur de nombreuses plates-formes. Direction le site de Microsoft si vous souhaitez en connaître davantage.