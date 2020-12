Vous pouvez désormais synchroniser Google Photos avec Apple Photos

Les smartphones sont devenus, pour la plupart des utilisateurs, les appareils photos. Gérer ses photos au quotidien peut être assez fastidieux. Fort heureusement, les applications ont énormément progressé sur ce point.

Les applications autour de la photo et de leur gestion sont aujourd’hui presque aussi importantes que les applications d’appareil photo en elles-mêmes. Les gérer – classer, retoucher, sauvegarder, etc – peut demander un certain temps au quotidien. Fort heureusement, il existe de nombreuses applications pour ce faire et sur ce point, les fonctionnalités ont grandement progressé. Google et Apple proposent par exemple des solutions très abouties.

Google Photos se synchronise avec Apple Photos

Google Photos est un très bon outil pour stocker et sauvegarder vos photos et le service est aussi très intéressant sur iOS. Il est possible de l’utiliser pour sauvegarder ses photos stockées sur iPhone ou iPad et les synchroniser entre ses appareils. Cela étant dit, les deux applications fonctionnent d’ordinaire séparément l’une des l’autre, à cause des restrictions mises en place par Apple dans iOS.

Ceci étant, il y a une bonne nouvelle sur ce point. En effet, grâce à une récente mise à jour de Google Photos, les utilisateurs peuvent désormais synchroniser leurs clichés dans Google Photos et l’application Photos sur iOS. Cela signifie que si vous avez une photo favorite dans l’application Photos sur votre iPhone, elle deviendra votre photo favorite dans Google Photos.

grâce à sa dernière mise à jour endate

Et l’inverse est vrai aussi. Autrement dit, vos photos favorites sur Google Photos deviendront vos photos favorites dans l’application Photo sur votre iPhone. C’est très probablement le plus proche que l’on ne pourra jamais obtenir d’une synchronisation entre ces deux services. Voilà en tous les cas une fonctionnalité très intéressante et utile si vous avez de nombreuses photos que vous aimez sur Google Photos et sur l’application iOS Photos et que vous aimeriez pouvoir accéder aux unes et aux autres facilement et rapidement.

Pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité, il suffit de disposer de la dernière version en date de Google Photos sur votre appareil iOS. N’hésitez donc pas à télécharger et installer cette mise à jour dès que possible.