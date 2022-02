Vous pouvez désormais liker une Story Instagram sans envoyer un DM

Comme n’importe quel logiciel et application web, Instagram se met à jour régulièrement. Tantôt pour corriger des bugs et combler des failles de sécurité, tantôt pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. Aujourd’hui, c’est cette dernière catégorie qui nous intéresse. La plate-forme vient de commencer le déploiement d’une fonctionnalité intéressante, qui devrait simplifier les opérations des utilisateurs.

Jusqu’à présent, lorsque vous aimiez (like) une Story Instagram, cela envoyait un message direct (DM) à la personne en question pour lui faire savoir que vous avez aimé sa publication. Désormais, selon un tweet du grand manitou d’Instagram, Adam Mosseri, cela change. Les utilisateurs peuvent en effet mettre un like sur une Story de manière anonyme.

Lorsque cette nouvelle fonctionnalité sera totalement déployée, un nouveau bouton sera introduit dans les Stories, un bouton avec une icône en forme de cœur. Ce bouton est tout à fait similaire à celui que vous pouvez trouver sur les posts Instagram classiques. Tapoter dessus permettra d’envoyer un like sur ce post sans envoyer de DM à son auteur.

Et cela fonctionne tant pour l’auteur du post que pour l’utilisateur. Ainsi, l’auteur ne sera plus inondé de DM simplement pour faire savoir qu’untel ou untel aime la publication, ce qui peut être très gênant lorsque le compteur s’envole, et cela devrait être utile pour les gens qui veulent justement pouvoir liker un post sans que l’auteur sache de qui cela provient précisément. Ceci étant dit, contrairement aux posts Instagram conventionnels, les likes sur les Stories n’auront pas droit à un compteur.

À la place, vous pourrez simplement savoir si la Story a été likée si le bouton cœur est plein. Cela ne change aucunement la manière dont les Stories sont publiées et fonctionnent de manière générale, c’est une légère modification sur les interactions avec les Stories.

❤️ Private Story Likes ❤️

Starting to roll out today, you can now send some love by liking people’s stories without sending a DM.

Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. 🙏🏼 pic.twitter.com/l56Rmzgnnw

— Adam Mosseri (@mosseri) February 14, 2022