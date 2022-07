Vous pouvez désormais jouer à Doom dans Doom II

Un développeur permet de jouer à Doom dans Doom II. Un hack qui permet des choses plutôt drôles et déroutantes.

Doom est un jeu culte parmi les jeux cultes. Un jeu qui est aussi très vieux et qui, de fait, nécessite des ressources très limitées pour fonctionner. Ce qui permet de jouer sur des appareils très improbables. Les exemples ne manquent pas, parfois sans aucun intérêt, simplement pour montrer que c’est possible. Aujourd’hui, un développeur va plus loin encore, en rendant possible de jouer à Doom… dans Doom II.

Un développeur permet de jouer à Doom dans Doom II

Ces dernières années, on a vu Doom jouable depuis une table de mixage de DJ, une imprimante Canon, un distributeur de billets et même Minecraft. Le YouTuber kgsws a pris la voie de Inception, en dévelopant une version jouable de Doom dans Doom II. Rien que ça !

Pour ce faire, il a utilisé une faille dans la version DOS de Doom II, comme Gizmodo le précise. Le modder, qui explique tout le processus dans une vidéo YouTube de 15 minutes, a pu réaliser un portage moderne de Doom (Chocolate Doom, qui utilise le code source original du jeu) capable de tourner dans Doom II en tant que texture animée. Le jeu original est projeté sur un écran virtuel dans une carte personnalisée de Doom II créée par kgsws.

Un hack qui permet des choses plutôt drôles et déroutantes

D’autres maps ont été mises au point pour montrer les possibilités de ce projet, y compris d’avoir la même instance de Doom qui tourne sur quatre murs entourant le joueur et un écran de cinéma qui projette le jeu. De plus, kgsws a montré le jeu Heretic tournant dans Doom.

Vous pouvez même essayer ce hack vous-même puisque kgsws a partagé le code sur GitHub. Vous pouvez récupérer une version DOS de Doom II sur Steam. Il vous faudra cependant un PC gaming assez “costaud” pour faire tourner Doom dans Doom II : “Les deux jeux fonctionnent de manière indépendante l’un de l’autre”, explique kgsws. “Cela signifie qu’il vous faut le double de mémoire. Je recommanderai ainsi d’avoir au moins 16 Mo de RAM.”