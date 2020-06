Vous pourrez bientôt interagir avec les appareils Apple sans toucher l’écran

Nous sommes encore loin d'avoir vu tout le potentiel des technologies de détection, notamment de la vision par ordinateur. Celles-ci offrira des capacités très intéressantes aux machines. Apple, comme tous les géants de la tech, est intéressé.

Il y a fort à parier que dans un futur plus ou moins proche, les interactions avec nos appareils électroniques auront évolué. Les utilisateurs d’appareils Apple pourront en tous les cas bientôt interagir avec sans devoir les toucher. La firme de Cupertino a en effet mis à jour le framework Vision. À compter de iOS 14 et macOS Big Sur, les développeurs pourront permettre à leurs applications de détecter les gestes, les positions des mains et même le corps de l’utilisateur.

Apple met à jour son framework Vision

Comment cela se manifestera-t-il pour l’utilisateur final ? Comme dit, il sera désormais possible d’utiliser des gestes sans toucher l’écran pour interagir avec les applications. Apple donne l’exemple des applications de coaching sportif. Avec la nouvelle version du framework Vision, il sera possible de suivre la réalisation des exercices de manière très précise pour voir l’utilisateur fait bien les exercices ou s’il faut faire corriger telle ou telle position.

pour des applications qui réagissent aux gestes et à votre corps

On pourrait aussi tout à fait imaginer utiliser la vision par ordinateur pour faire corriger l’ergonomie ou pour lancer une recherche d’images de personnes dans une position particulière pour illustrer un article. Les utilisateurs pourraient aussi, en théorie, interagir avec leur appareil mobile. Déclencher l’obturateur de l’appareil photo pourrait se faire en faisant un geste de la main prédéfini. Ou de manière un peu plus gadget certes, on pourrait utiliser la détection de la position de la main pour rechercher un emoji. Faites le signe peace ou OK et vous verrez apparaître sur votre clavier virtuel les emoji en question.

Apple offre le framework Vision aux développeurs. Ce sont eux qui décideront de ce que vous pouvez faire avec les gestes dans leurs applications. La seule limite sera désormais l’imagination. À suivre !