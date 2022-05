Vous n’êtes pas obligé de laisser Facebook vous suivre partout sur le web

Facebook est en mesure de suivre vos moindres faits et gestes sur le web. À moins que vous ne demandiez expressément de ne pas le faire.

Vous savez très probablement que Facebook peut vous suivre partout sur le web. Mais saviez-vous qu’il y a un paramètre permettant de désactiver ce comportement facilement ? Il s’agit de l’outil “Activité en dehors de Facebook”, un outil qui existe depuis 2019. Ce dernier vous permet de voir et contrôler les données que les applications et sites partagent avec la plate-forme – et suivre le genre d’informations auxquelles les apps tierces ont accès -.

Avec cette fonctionnalité, vous pouvez effacer l’historique des apps et sites qui ont partagé vos données. Vous pouvez aussi activer “Dissocier l’activité future”, ce qui vient dire à Facebook de déconnecter toutes les informations que l’entreprise a partagées depuis votre compte. Ou vous pouvez sélectionner une à une les entreprises avec lesquelles vous voulez arrêter de partager votre activité, vous ne verrez donc plus leurs publicités ciblées.

Comment gérer ce que les sites partagent avec Facebook grâce à l’outil Activité en dehors de Facebook

Avec cet outil, vous pouvez voir quelles informations les apps et sites ont transmis au géant. De là, vous pouvez les effacer de votre compte et désactiver ce comportement dans le futur. Vous pourrez contrôler cela pour toutes les apps et sites pour qu’ils ne puissent plus partager votre activité de recherche avec Facebook.

Pour commencer, direction “Paramètres et confidentialités” > “Paramètres”, puis dans l’onglet “Vos informations Facebook”, cliquez sur Voir à la ligne “Activité en dehors de Facebook”. De là, vous pouvez explorer l’activité, effacer l’activité passée ou dissocier l’activité future.

Que se passe-t-il lorsque vous désactivez l’activité en dehors de Facebook ?

Une fois l’activité effacée par l’outil, Facebook va supprimer les informations qui peuvent vous identifier dans ce que partagent les apps et sites. Cela signifie que Facebook ne saura pas quels sites vous avez visités ou ce que vous avez cherché, vous ne verrez donc plus de publicités ciblées de ces sites.

D’autres options pour protéger davantage votre vie privée sur Facebook

Si vous voulez contrôler les publicités que vous voyez ou non sur Facebook, direction les Paramètres puis Publicités.

Là, vous pouvez voir les publicitaires qui vous ont proposé des publicités en utilisant vos informations. Si vous sélectionnez une entreprise et choisissez “Masquer les publicités”, vous ne verrez plus ses publicités.

Vous pouvez aussi aller dans “Paramètres publicitaires” et désactiver les publicités basées sur les données des partenaires, publicités bases sur votre activité sur les produits de Facebook que vous voyez autre part et les publicités qui incluent vos actions sur les media sociaux. Cependant, faire cela ne supprimera aucune donnée et vous verrez toujours autant de publicités qu’avant. La fonctionnalité Activité en dehors de Facebook reste la meilleure option pour supprimer vos données.

Si vous avez une iPhone, la fonctionnalité App Tracking Transparency introduite dans iOS 14.5 impose de donner votre permission aux applications, y compris Facebook, pour pouvoir utiliser vos données pour des publicités ciblées.