Vous devriez changer ces paramètres TikTok pour votre vie privée

TikTok est un service très sympathique. Mais qui ne lésine pas sur la collecte de données. Voici les paramètres à changer pour protéger votre vie privée.

TikTok est fun. TikTok est addictif. TikTok est… risqué ? Le débat fait rage quant à la gestion de la vie privée de ses utilisateurs, notamment avec sa maison mère, ByteDance, qui opère en dehors de Pékin. L’administration Trump avait pratiquement banni l’app du marché américain. Si vous souhaitez préserver vos données personnelles et votre vie privée, vous devriez vous pencher sur les paramètres de l’app.

Qui dit application gratuite, dit utilisation intensive de vos données. TikTok ne fait pas exception. Et se montre même assez agressive sur certains aspects, notamment le partage de contacts. Elle ne cesse de vous exhorter à le faire, d’ailleurs. Et elle veut envoyer vos activités et consort non seulement à vos contacts et vos amis Facebook, mais aussi à des personnes qui connaissent vos contacts, ainsi qu’à celles et ceux qui ouvrent ou vous envoient des liens. Voici donc les paramètres à modifier pour vous protéger.

Empêcher TikTok de suggérer votre compte à d’autres

Pour que TikTok cesse de suggérer votre compte à tout le monde, tapotez sur l’onglet Profil, puis sur le menu avec les trois traits horizontaux dans le coin supérieur droit et Paramètres et confidentialité > Confidentialité > Suggérer ton compte à d’autres utilisateurs. Là, désactivez tout ce que vous jugez utile parmi “Contacts”, “Amis Facebook”, “Personnes avec des connexions en commun”, “Personnes qui ouvrent ou qui t’envoient des liens”.

Désactiver la synchronisation pour les contacts et amis Facebook

Sous l’option “Suggérer ton compte à d’autres utilisateurs” se trouve “Synchroniser les contacts et les amis Facebook”. Cette option est légèrement différente puisqu’elle permet à TikTok de vérifier régulièrement les contacts de votre téléphone et votre liste d’amis Facebook pour voir si elle peut ajouter d’autres contacts à sa propre liste.

Désactivez ces deux options. Et si vous avez l’option “Supprimer les contacts synchronisés précédemment” ou “Supprimer les amis Facebook synchronisés précédemment”, n’hésitez pas à le faire.

Activer la vérification double facteur

L’authentification double facteur (2FA) est une mesure de protection de votre compte, une mesure puissante. D’ordinaire, on se connecte avec un nom d’utilisateur et un mot de passe. Avec le 2FA, il faut en plus un deuxième système, qu’il s’agisse d’un code envoyé par message texte ou une confirmation sur un appareil de confiance.

Pour activer cette fonctionnalité, direction “Paramètres et confidentialité” puis Sécurité et Vérification en 2 étapes. Vous pouvez alors choisir deux méthodes parmi le SMS, l’email et le mot de passe. Une fois le choix fait, l’authentification double facteur sera activée.

Retirer les permissions caméra et micro

Si vous utilisez principalement TikTok pour regarder du contenu, l’app n’a nul besoin de pouvoir accéder à la caméra et au microphone de votre smartphone. Et pourtant, on accorde le plus souvent la permission de le faire.Rien n’indique que TikTok vous espionne, rien ne prouve cependant le contraire.

Sur iOS, vous pouvez retirer ces permissions depuis l’app Réglages de l’iPhone. Tapotez sur TikTok puis désactivez les options à côté de Microphone et Caméra. Sur Android, direction les Paramètres > Apps > TikTok > Permissions, puis tapotez sur Caméra et Microphone et assurez-vous que Ne pas autoriser soit sélectionné.

Vérifier que la permission pour les contacts est aussi désactivée

Même si vous avez désactivé l’accès aux contacts dans l’app, TikTok y a peut-être toujours accès grâce à l’OS de votre téléphone. Depuis la même page des permissions que pour l’étape précédente, assurez-vous que TikTok n’a pas accès à vos proches et amis en désactivant “Contacts”.

Désactiver l’autorisation de tracking (iOS)

Avec iOS 14.5, Apple permet aux utilisateurs d’empêcher les applications de suivre ce que vous faites. Lorsque vous avez mis à jour votre iPhone, ces apps devaient demander votre permission avant de vous suivre. Vous avez certainement envie de refuser cette permission à TikTok.

Cela étant dit, puisque vous avez probablement vu ces popups trop souvent, vous avez déjà dû tapoter sur “Oui” par accident. Pour vérifier si TikTok a la permission de vous suivre, direction les Réglages iOS puis TikTok et assurez-vous que “Permettre le suivi” est désactivé.