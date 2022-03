Vous devriez ajuster votre maison connectée quand vous partez

Une maison connectée est très utile au quotidien, mais cela demande un peu de préparation lorsque vous vous absentez quelque temps.

La principale promesse d’une maison connectée est de faciliter un certain nombre de choses lorsque vous êtes justement à la maison. Vous pouvez faire en sorte d’allumer les lumières dès que vous ouvrez la porte, programmer le thermostat pour qu’il baisse la température quand vous partez travailler. Mais vous n’avez peut-être pas pensé à comment tous vos appareils connectés devraient être configurés lorsque vous vous absentez plus longtemps. Prendre une ou deux semaines de vacances ne signifie que vous devez tout laisser en plan. Voici certaines choses à prendre en considération avant de partir.

Désactivez les réveils

La plupart d’entre nous utilisons les smartphones pour les réveils. Ceux-ci nous suivent partout. Cela étant dit, les enceintes et autres réveils connectés, y compris ceux qui ont des fonctionnalités de lumière artificielle pour vous réveiller tout en douceur, sont de plus en plus répandus.

Il est très facile d’oublier de désactiver ses réveils lorsqu’on s’absente, a fortiori si cela ne fait pas longtemps que vous les utiliser. Certains sont pilotables à distance, ce qui permet de les couper même lorsque l’on est déjà parti, bien pratique.

Programmez le thermostat à la bonne température

Si vous partez pendant des périodes de températures extrêmes, été très chaud ou hiver très froid, assurez-vous que votre thermostat reste allumé (chaud ou froid). Pas besoin de garder la même température que lorsque vous êtes chez vous, évidemment, mais il ne faut pas que votre maison soit trop froide ou trop chaude.

On trouve facilement des recommandations pour les températures idéales. Un conseil général : ne laissez jamais votre logement trop longtemps sous les 15 °C et au-dessus des 25 °C.

Configurez certaines ampoules pour s’allumer la nuit

Oubliez d’éteindre les lumières avant de partir en vacances n’est pas une bonne chose, c’est évident. Cela étant dit, en garder une ou deux allumées la nuit peut être une bonne mesure de sécurité. Quel cambrioleur voudrait s’introduire dans une maison avec “quelqu’un” qui est réveillé au beau milieu de la nuit.

Les ampoules connectées utilisent des applications diverses, mais la plupart permettent de créer des automatismes pour allumer ou éteindre à des intervalles définis. Vous pouvez faire en sorte qu’elles s’allument et s’éteignent dans certaines pièces entre 23 h et 5 h, par exemple.

Les ampoules connectées ne sont pas la seule option efficace, d’ailleurs. Vous pouvez configurer de la même manière votre smart TV, pour faire croire que quelqu’un regarde la TV tard le soir.

Créez des clefs numériques et partagez-les avec vos proches

La plupart des serrures connectées peuvent se verrouiller automatiquement lorsque vous fermez la porte. Vérifiez que c’est le cas de la vôtre et activez la fonction avant de quitter la maison.

Si vous avez des proches, famille ou amis, qui passent chez vous pour arroser les plantes, s’occuper des animaux ou effectuer une surveillance quelconque, vous pouvez partager vos clefs numériques pour que ces derniers puissent pénétrer chez vous facilement.

Vous avez oublié quelque chose ? Utilisez votre smartphone pour corriger le tir

Avoir une maison connectée lorsque l’on est loin de cette dernière signifie que l’on n’a pas à (trop) s’inquiéter d’oublier ceci ou cela. Il y a quelques années, il fallait s’assurer d’avoir bien éteint les lumières, coupé le gaz, verrouillé toutes les portes, etc.

Aujourd’hui, de plus en plus d’appareils et technologies pour la maison sont pilotables à distance. Cela permet d’agir après coup, une fois que l’on est loin de la maison, directement depuis une application dédiée sur son smartphone.

Bien évidemment, ces appareils doivent rester connectés à internet pour être pilotés, cela signifie que vous devez…

Garder le Wi-Fi activé

Selon la durée de votre absence, il peut être tentant d’éteindre votre box et/ou modem et routeur dans la mesure où ces appareils consomment de l’électricité. Cela étant dit, cette électricité n’est pas inutile lorsque vous avez une maison connectée puisque le Wi-Fi permet aux appareils de rester à votre portée, où que vous soyez.

Si vous désactivez le Wi-Fi purement et simplement, vous ne pourrez plus accéder à votre maison et ses appareils. Si vous êtes certain(e) d’avoir tout bien géré avant de partir, pas de souci, mais si vous avez un doute, vous n’aurez aucun moyen de communiquer avec les appareils à distance…