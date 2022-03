Votre vieil ordinateur portable pourrait durer plus longtemps avec ces astuces

Les ordinateurs portables sont des bêtes assez capricieuses. Il convient d'en prendre soin au quotidien pour qu'ils durent longtemps.

Avant d’acheter un nouvel ordinateur portable flambant neuf, vous devriez envisager certaines astuces. Il y a beaucoup à faire pour prendre soin de sa machine au quotidien et prolonger sa durée de vie au maximum. Cela ne saurait empêcher un malencontreux accident, mais, comme pour notre santé, mener une vie saine permet de mettre davantage de chances de son côté.

Espérez le meilleur, mais préparez-vous au pire

On repousse souvent à plus tard la sauvegarde de données, mais plus vous conservez une machine longtemps, plus vous avez de fichiers et données importantes dessus. Et avant de vous lancer dans la moindre opération sur l’appareil, sauvegardez. Dites-vous ceci : si vous ne le faites pas, le pire va vous arriver. Si le faites, il ne vous arrivera rien.

Dorlotez-le

Il ne s’agit pas de lui faire un gros câlin avant de l’éteindre, simplement de bon sens.

Ne le laissez pas en plein soleil.

Gardez-le éloigné des animaux et des enfants.

Ne le laissez sur le bord d’une table, un bureau, une chaise ou autre.

Ne mangez pas à côté.

Lavez-vous les mains avant de l’utiliser.

Si vous ne l’utilisez pas fréquemment, gardez-le à l’abri de la poussière.

Lorsqu’il est allumé ou en veille, ne le couvrez pas avec un tissu et ne le laissez dans un endroit sans circulation d’air.

Ne le laissez pas en charge 24 h sur 24. Selon les modèles et l’âge de la machine, cela peut n’avoir aucune conéquence, mais utiliser la batterie de temps à autre permet de détecter certains signes de faiblesse.

Ne fumez pas à proximité.

Vous devriez aussi vérifier le fil de l’adaptateur secteur régulièrement. Ceux-ci sont souvent onéreux à remplacer.

Nettoyez-le

Il peut être facile d’ignorer la maintenance la plus basique, a fortiori si vous utilisez votre portable tous les jours. Après un certain temps, on finit par ne même plus voir la saleté. Prenez une minute pour examiner les zones importantes, les touches, le pavé tactile, les grilles d’aération, les ports, l’écran.

Si ces éléments ne posent pas grand risque sur le long-terme, vous ne voudriez pas que la saleté s’accumule au point de ne plus pouvoir la retirer. Gardez la grille du ventilateur bien propre est particulièrement important.

Dégraissez-le

De temps à autre, n’hésitez pas à faire le tour des fichiers, applications et autres services installés, qui se lancent au démarrage, etc. Débarrassez-vous de ce dont vous n’avez pas besoin. Cela vous permettra-t-il de garder votre machine plus longtemps ? Probablement pas, mais si vous faites en sorte qu’il chauffe moins au quotidien, les composants internes ne s’en porteront que mieux. Et vous constaterez la différence à l’utilisation.

La méthode la plus radicale consiste à réinstaller le système d’exploitation. Vous pouvez aussi plus simplement installer en préservant vos fichiers (recovery mode sur macOS ou refresh ou fresh start sur Windows).

Accessoirisez-le

Utiliser des accessoires comme un clavier, une souris ou un écran externes permettent aussi de préserver les composants internes. Et lorsque ces périphériques commencent à accuser le coup, la machine restera opérationnelle et il est facile de trouver des remplacements à ces périphériques.

Si vous vous déplacez souvent d’un bureau à un autre, investir dans un dock ou un hub est la meilleure option pour gérer tous les périphériques.

Mettez-le à niveau

Une mise à niveau matérielle coûte souvent cher, mais certaines peuvent faire grand bien. Tous les ordinateurs portables ne peuvent cependant pas en profiter. Mémoire, stockage, batterie, parfois, il est impossible de les remplacer, mais si votre modèle le permet, profitez-en. Si vous vous sentez de le faire, bien évidemment. Et sauvegardez vos données avant de vous lancer.

Vous pouvez aussi envisager d’installer une version plus récente du système d’exploitation, s’il en existe une. Cela fait souvent beaucoup de bien, en termes de performances mais aussi de sécurité. Gare cependant à la compatibilité avec vos logiciels préférés.

Convertissez-le

Lorsque vous êtes au bout du bout, vous n’avez plus rien à perdre à remplacer le système d’exploitation par quelque chose de totalement différent. Si l’ordinateur démarre et que le clavier est opérationnel, il y a de grandes chances que vous puissiez en faire un Chromebook, une machine qui utilise Google Chrome OS. Toujours utile !