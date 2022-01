Votre smartphone ne se recharge plus ? Essayez cette astuce

Un smartphone qui ne se recharge plus est assez courant. Cela peut être le câble ou le chargeur, évidemment, mais il y a de fortes chances que ce soit à cause de poussières accumulées dans le port.

Il peut y avoir de nombreuses raisons expliquant pourquoi votre iPhone ou votre smartphone Android ne se charge plus – ports de charge rouillés, câble endommagé, etc. – Il y a pourtant un problème plutôt commun, qu’il s’agisse du port Lightning de l’iPhone ou du port USB-C de smartphones Android : le port peut être plein de poussière et le câble ne vient pas se brancher correctement. Et fort heureusement, dans ces cas-là, il ya une solution très simple, et fort peu onéreuse. Voici comment procéder.

Pourquoi le port de recharge est-il bloqué ?

Il n’y a aucune protection sur le port de recharge, autrement dit, celui-ci est exposé aux moindres petites poussières, saletés et autres débris. Chaque fois que vous glissez votre smartphone dans votre poche, celui-ci peut ramasser tout cela, et au fil des jours, ces poussières s’accumulent.

Avec le temps, ces toutes petites particules finissent par se compacter, grossir et devenir suffisamment importantes pour représenter une barrière solide empêchant le câble de votre chargeur de se connecter correctement sur le téléphone pour le recharger.

Si vous avez votre smartphone depuis plusieurs mois et que vous avez l’impression que votre chargeur est de moins en moins stable – particulièrement si vous devez souvent asticoter la prise pour que la recharge décharge -, alors il est très probable que la poussière dans le port soit la coupable.

Comment nettoyer le port de recharge d’un smartphone ?

Il est très facile de nettoyer le port de charge d’un smartphone. Il faut pour cela un cure-dent ou tout autre objet suffisamment fin que vous pouvez venir passer dans le port pour “gratter”. Préférez quelque chose en bois ou en plastique dans la mesure où l’extrémité va venir érafler l’intérieur et pourrait endommager cette partie. Il est aussi possible d’utiliser l’outil pour éjecter la carte SIM – que l’on trouve dans la boîte du smartphone -, mais celui-ci est le plus souvent en métal, ce qui n’est pas nécessairement l’option la plus sûre.

Insérez l’outil de votre choix dans le port de recharge jusqu’à rencontrer un obstacle et commencez à le faire bouger. Avec un port Lightning sur iPhone, vous pouvez aller d’avant en arrière. Avec un port USB-C, il faudra passer tout autour du connecteur situé en plein milieu du port en lui-même.

Petit à petit, vous allez commencer à déloger les débris et poussières et vous pourrez les retirer. Une opération des plus satisfaisantes, vous serez surpris de tout ce qui peut être prisonnier là-dedans. N’oubliez pas non plus les côtés du port, mais faites bien attention à ne pas endommage les connecteurs de charge en métal.

Après quelques instants, vous aurez tout retiré. Difficile de savoir si vous avez bien tout enlevé dans la mesure où l’on ne voit rien ou presque, même avec une bonne lumière. Lorsque vous estimez en avoir ôté suffisamment, vous pouvez de nouveau tenter de recharger votre smartphone.

Avec un peu de chance, il se mettra en place plus facilement et la recharge pourra démarrer sans souci. Si ce n’est pas le cas, tentez d’enlever davantage de poussières et recommencez. Si cela ne corrige pas le problème, il est temps d’envisager d’autres solutions et notamment l’achat d’un nouveau câble et/ou chargeur.