Votre iPhone pourrait bientôt vous dire si vous êtes trop saoul pour conduire

L'iPhone, comme les autres smartphones haut de gamme d'ailleurs, est un vrai concentré de technologies, un appareil bardé de capteurs. Ceux-ci peuvent être utilisés dans bien des objectifs. En voici un nouvel exemple.

Tout le monde sait qu’il est très dangereux de prendre le volant après avoir bu de l’alcool. Il convient évidemment de respecter les limites imposées par la loi. Encore faut-il pouvoir évaluer son taux d’alcool dans le sang. Certains boivent beaucoup et restent convaincus qu’ils sont aptes à conduire. Des chercheurs de l’Université de Pittsburgh travaillent sur une solution utilisant l’iPhone.

Détecter l’ivresse avec un simple iPhone

Ces scientifiques ont découvert que, grâce à certain capteurs de l’iPhone comme l’accéléromètre, il était possible d’évaluer certains comportements physiques de l’utilisateur, autant d’indicateurs qui pourrait traduire une impossibilité de conduire. Les travaux des chercheurs analysent plus particulièrement la démarche de l’utilisateur. Certaines démarches seraient en effet caractéristiques d’une alcoolémie trop élevée.

en analysant la démarche de l’utilisateur

Les chercheurs ont testé cette théorie et découvert durant leurs tests que l’iPhone et leurs algorithmes peuvent détecter une alcoolémie trop élevée avec une précision de 90%. Un score très intéressant. Cela étant dit, avant que vous ne commenciez à sauter au plafond pour un détecteur aussi “simple”, sachez que les scientifiques précisent qu’il s’agit là davantage d’une preuve de faisabilité que d’autre chose.

Les tests ont aussi été effectués dans des conditions très contrôlées et les chercheurs expliquent que les résultats ont été obtenus avec un téléphone placé dans le bas du dos, comme dans la poche arrière d’un pantalon ou un sac à dos. Les résultats ne seraient pas aussi précis si l’utilisateur tenait son téléphone dans sa main ou s’il était placé ailleurs.