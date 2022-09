Votre iPhone 14 a un son de démarrage caché

L'iPhone 14 peut jouer un son lorsqu'il est allumé ou éteint. Une fonctionnalité "cachée" qui peut être très utile. Voici comment en profiter.

Le son de démarrage du Mac est emblématique, mais c’est une anomalie. Aucun autre appareil Apple fait un quelconque bruit au démarrage. Seule la présence du logo de l’entreprise informe l’utilisateur que l’iPhone ou l’iPad s’allume. Si vous préférez un bon vieux son ou que vous aimez que votre appareil fasse du bruit, vous avez de la chance : pour la toute première fois, l’iPhone 14 dispose de sons pour le démarrage et l’extinction. Ceux-ci sont simplement cachés.

Des sons de démarrage et d’extinction sur l’iPhone 14

Et avant que vous ne le demandiez : non, malheureusement, ces sons ne sont pas disponibles sur les iPhone plus anciens. Votre iPhone 13 restera silencieux quand il s’allume et s’éteint, même après l’installation d’iOS 16, tandis que le nouvel iPhone 14 de votre ami pourra faire du bruit. La raison n’est pas (nécessairement) de vous pousser à acheter un nouveau smartphone (bien que la firme de Cupertino adorerait, évidemment), le géant ne fait pas la promotion de cette fonctionnalité, c’est simplement quelque chose que des utilisateurs ont découvert en plongeant dans les réglages de l’appareil.

Selon 9to5Mac, ces sons seraient intégrés directement dans la puce A16 de l’iPhone 14 Pro. Au moment où ce son est joué, iOS n’est pas encore vraiment lancé, le seul moyen de lire un son est donc de l’avoir directement sur la puce. Si cela est vrai, Apple ne peut proposer la fonctionnalité pour les anciens appareils. Ceci étant dit, cette explication ne tient pas pour les iPhone 14 non Pro qui, eux, ont toujours la puce A15 de l’année dernière (très légèrement modifiée) et qui ont bel et bien ces sons. Peut-être Apple a-t-il programmé le son sur la puce A15 de l’iPhone 14 standard.

Peu importe comment cela fonctionne, finalement, il n’y a pas de raison empêchant Apple de proposer une mise à jour logicielle pour lire un son au démarrage d’iOS ou avant son extinction. Ce ne sera pas pareil que de l’avoir au moment où le logo apparaît à l’écran, certes, mais cela pourrait faire son petit effet. Toujours est-il que sa présence sur l’iPhone 14 suggère qu’il sera probablement intégré sur les prochains iPhone et en tant que fonctionnalité d’accessibilité, c’est assez sensé, cela permet aux utilisateurs souffrant de handicap visuel d’avoir une confirmation auditive que l’appareil s’allume ou s’éteint.

Pour activer ces sons, c’est très simple. Il suffit d’ouvrir l’application Réglages et d’aller dans Accessibilité > Audio/Visuel. Ensuite, tapotez sur Sons de démarrage et d’extinction. La prochaine fois que vous éteindrez votre iPhone et que vous le rallumerez, vous entendrez ce joli petit son. Ce n’est pas comme le “Bong !” emblématique du Mac, mais c’est tout de même très sympa.