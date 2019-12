Volkswagen va déployer des navettes autonomes à Doha

Les voitures autonomes sont bel et bien là. Pas encore démocratisées sur nos routes, c'est un fait, mais elles existent. Et elles sont très déjà très efficaces. On commence à en trouver ici et là, dans des zones bien délimitées, pour véhiculer les touristes notamment.

Il faudra certainement patienter encore plusieurs années avant que les voitures autonomes ne deviennent aussi courantes sur nos routes que les véhicules traditionnelles mais la révolution de la conduite autonome a déjà démarré avec les navettes. Singapour, par exemple, fait partie des villes pionnières en la matière. à Doha, au Qatar, Volkswagen vient d’annoncer un partenariat avec la Qatar Investment Authority pour un projet répondant au nom de “Project Qatar Mobility”.

Des navettes et bus autonomes Volkswagen bientôt en circulation à Doha

L’idée et l’objectif derrière ce projet d’envergure est d’introduire un service de navettes et de bus autonomes à Doha. Ces véhicules serviront à transporter les passagers dans le quartier de West Bay, sur des routes prédéfinies. Au total, 35 vans ID Buzz seront en circulation, chacun pourra transporter jusqu’à 4 passagers par trajet. Des bus Scania, eux, pourront véhiculer des groupes plus importants. Ceux-ci sont attendues sur les routes du quartier avant 2022. Un premier test limité devrait démarrer dans le courant de l’année prochaine. Et le test devrait passer à plus grande échelle l’année suivante, en 2021 donc.

Preuve que la révolution de la conduite autonome est déjà là

Selon Herbert Diess, Président de Volkswagen, “le Project Qatar Mobility jouera un grand rôle dans notre stratégie ‘Together 2025+’. Résoudre les questions de la croissance économique, du développement social et de l’impact environnemental rentre parfaitement dans votre vision et souligne tout à fait notre engagement envers la nouvelle génération de mobilité. Nous allons testé des apprentissages dans le monde réel et utiliser le projet comme une première pierre, pour les générations à venir.” Cela étant dit, Volkswagen ne sera pas le premier à se lancer sur le marché des navettes autonomes. Il existe déjà plusieurs services de ce genre, dans diverses parties du globe. Preuve supplémentaire que la conduite autonome gagne en popularité.