Volkswagen imagine un robot chargeur qui irait jusqu’à votre voiture électrique

Les voitures électriques sont très intéressantes, à bien des égards, mais elles restent encore très dépendantes de la recharge de leur batterie. Volkswagen pense pouvoir améliorer la chose avec un robot chargeur qui se déplacerait jusqu'à votre voiture.

On trouve aujourd’hui un centre nombre de centres commerciaux et lotissements disposant de chargeurs électriques pour les véhicules de cette catégorie. Le seul problème, finalement, reste qu’il faut le trouver et amener sa voiture à proximité pour pouvoir s’y brancher. Et puisqu’ils sont encore peu nombreux, cela n’est pas toujours facile. Volkswagen propose aujourd’hui une solution très intéressante : des robots chargeurs mobiles. Explication.

Volkswagen imagine un robot mobile pour recharger les voitures sur les parkings

La marque allemande vient de dévoiler un robot chargeur mobile capable de trouver les véhicules électriques garés dans sa zone et de les recharger. Cela signifie que, en théorie, vous pourriez vous garer n’importe où et appeler le robot pour recharger votre voiture. Vous n’auriez donc plus à trouver vous-même la borne de recharge. Le fait que le robot soit autonome lui permet de gagner en efficacité. L’appareil peut aller d’un véhicule à l’autre pour recharger ceux qui en ont besoin. Comme un aspirateur robot, il retourne ensuite à sa base pour se recharger lui-même lorsqu’il a épuisé sa batterie.

Un concept très prometteur qui simplifierait grandement la vie

Selon la déclaration de Mark Möller, directeur du développement chez Volkswagen Group Components, “le robot chargeur mobile lancera une vraie révolution en ce qui concerne la recharge sur les grands parkings, comme ceux à plusieurs étages, en souterrain ou non, parce que nous allons amener le nécessaire pour recharger directement à la voiture et non l’inverse. Grâce à cela, nous pourrons transformer la majorité des parkings en zone de recharge électrique, sans avoir besoin de construire des infrastructures individuelles complexes et onéreuses.” Une idée effectivement très intéressante sur le papier. Reste que, malheureusement, ce robot chargeur mobile Volkswagen n’est pour l’heure qu’un prototype/concept. Nul ne sait si le constructeur a l’intention, et encore moins les moyens – techniques notamment -, de lancer une production à grande échelle de ses robots. Il va falloir patienter, et espérer, avant de voir ces appareils sur nos parkings.