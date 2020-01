Voitures électriques : Renault en tête du classement des ventes en France en 2019

De plus en plus populaires, les véhicules électriques gagnent au fur et à mesure des parts de marché — mais tous les constructeurs ne sont pas égaux sur le podium, et Renault sort grand gagnant devant Tesla, BMW et Nissan.

Encore minoritaire il y a quelques années, les véhicules électriques sont aujourd’hui plus répandus, quoiqu’ils ne représentaient que 2,2 % de parts du marché français en 2018. Par souci écologique, mais également parce que la technologie est suffisamment avancée désormais pour offrir une portée kilométrique satisfaisante, les voitures électriques sont plus plébiscités. En retour, leur démocratisation passe par une réduction des tarifs qui contribue également à leur popularité, formant un cercle vertueux. L’AVERE a publié le baromètre des immatriculations des véhicules électriques en France qui permet de dresser le bilan des ventes de l’année 2019. Celles-ci ont progressé de 38% et 69 466 voitures électriques ont été vendues selon l’AVEM, soit seulement 69% de l’objectif de 100 000 véhicules électriques visé par la filière l’an passé. Cette année, celle-ci vise 170 000 ventes… Autant dire un sacré bond en avant.

Un objectif ambitieux

Toujours selon l’AVEM, “42 763 voitures électriques particulières ont été mises en circulation sur les routes françaises” en 2019, mais les constructeurs ne se partagent pas la même part du gâteau : la Renault Zoé, qui cumule 18 817 unités et 44% des immatriculations, est largement devant la très populaire Tesla Model 3 et ses 6 455 exemplaires qui représentent 15% des parts de marché. En troisième position, on trouve la Nissan Leaf avec 3 738 immatriculations qui “enregistre une baisse de 20% due en grande partie à l’adaptation de la stratégie globale du constructeur visant à assainir ses canaux de distribution” selon le site.

La filière professionnelle joue une part importante

La nouvelle BMW i3 s’octroie la quatrième place avec 3 739 unités, tandis que la Kia e-Niro avec 2 793 exemplaires vendus se place en bon cinquième. On ne sait cependant où se place la Audi e-Tron, pas plus que la Porsche Taycan, mais les deux véhicules doivent rester rares sur les routes françaises, ne serait-ce qu’à cause de leur commercialisation récente. Au total, la filière professionnelle est à l’origine de 26 703 immatriculations électriques en 2019, montrant un net progrès pour ces usages.