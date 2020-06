Voiture électrique : un fabricant annonce avoir mis au point une batterie pouvant tenir 2 millions de kilomètres

Le nerf de la guerre dans les voitures électriques, c'est clairement la batterie. Celle-ci doit offrir une grande autonomie sur une seule charge, évidemment, mais aussi être capable d'endurer les kilomètres pour ne pas devoir être changée régulièrement.

Toutes les batteries ont une durée de vie. Et l’on ne parle pas ici de la durée de la batterie sur une seule charge mais plutôt du nombre de fois que cette dernière peut accomplir de cycles complets de charge/décharge avant de ne plus être efficace. Les batteries sont un élément essentiel de la voiture électrique, c’est donc un aspect très important sur ce genre de véhicule, et sur la facture finale pour le conducteur.

Cette batterie pour voiture électrique a une extraordinaire durée de vie

Voici aujourd’hui une bonne nouvelle sur ce segment pour toute l’industrie des véhicules électriques. Selon un récent rapport de Bloomberg, la société du nom de Contemporary Amperex Technology affirme avoir mis au point une nouvelle batterie pour les véhicules électriques capable d’endurer pas moins de 2 millions de kilomètres. Pour remettre les choses en perspective, cela représente environ 16 années de conduite. Autrement dit, cette batterie pourrait durer aussi longtemps que la voiture en elle-même. Pas mal, non ?

2 millions de kilomètres contre seulement 320 000 km pour les batteries actuelles classiques

Autre comparaison intéressante, pour l’heure, les batteries des véhicules électriques restent en bon état pendant environ 320 000 km. Cette nouvelle batterie durerait donc 6 fois plus longtemps. L’entreprise ne précise pas comment elle est parvenue à obtenir une si longue durée de vie mais cette annonce semble avoir intéressée Elon Musk, le patron de Tesla. L’homme a visité l’entreprise en Chine et a déjà annoncé utiliser leurs batteries dans les futures Tesla Model 3. Concernant le tarif, il faut savoir que ces batteries seront environ 10% plus chères que les modèles existants mais étant donné leur exceptionnelle durée de vie, cette augmentation sera très rapidement amortie dans la mesure où vous ne devriez pas avoir la remplacer.