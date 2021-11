VOIR, une série documentaire d’essais visuels célébrant le cinéma

Le nouveau projet de David Fincher pour la plateforme de streaming Netflix est VOIR.

Créée par les producteurs exécutifs et les cinéastes nommés aux Oscars David Fincher et David Prior, en collaboration avec Ceán Chaffin, Joshua Donen, Neil Kellerhouse, Ross M. Dinerstein et Ross Girard, la série documentaire VOIR célèbre le cinéma et le lien personnel que nous avons tous avec les histoires que nous voyons sur le grand écran. Qu’il s’agisse d’histoires personnelles intimes ou de réflexions sur les personnages et le métier, chaque épisode nous rappelle pourquoi le cinéma occupe une place spéciale dans nos vies.

Un trailer pour VOIR

VOIR sera diffusé le 6 décembre prochain sur Netflix. Les six épisodes, développés par Campfire Studios Production, verront la participation des critiques de cinéma Walter Chaw et Drew McWeeny, de l’écrivain et animateur Taylor Ramos, de la blogueuse Sasha Stone et du rédacteur et écrivain Tony Zhou.