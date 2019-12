Voici probablement l’un des flippers les plus évolués à ce jour

Parmi les jeux qui ont rythmé l'enfance de nombre de générations, on pourrait facilement citer le flipper. Ce fut un incontournable dans les bars pendant des décennies. Ces machines ne sont pas mortes aujourd'hui. La preuve avec ce flipper Stranger Things très évolué.

Tout le monde, ou presque, a déjà joué au flipper. Certains y ont passé des heures dans leur jeunesse, y ont laissé un nombre affolant de pièces. Et c’est un jeu qui a encore la cote auprès d’un certain public d’amateurs. Stern Pinball, par exemple, continue de lui donner ses lettres de noblesse en commercialisant régulièrement de nouvelles machines. En voici une très intéressante, bardée de mécanismes et fonctionnalités sympathiques, sur un thème qui devrait plaire à plus d’un.

Stern Pinball dévoile un flipper Stranger Things extrêmement moderne

La machine en question est aux couleurs de la série déjà culte Stranger Things. Comme dit, elle propose de nombreux éléments très intéressants, pour les amateurs de flipper et celles et ceux qui apprécient plus généralement les nouvelles technologies. Pour commence, vous avez peut-être remarqué un piège qui retient la balle. Il y a même des projections vidéo à différents endroits du plateau. La machine se dévoile en fonctionnement dans la vidéo ci-dessous. C’est assez impressionnant, il faut bien le reconnaître. De quoi vous remettre au flipper ?

Une vraie petite merveille vendue au prix fort

Alors certes, c’est très flashy mais c’est bien là l’une des caractéristiques principales des flippers de bar. Impossible d’avoir ce genre d’expérience avec une version numérique. C’est en tout cas une bonne chose de voir que des entreprises comme Stern Pinball continuent de faire vivre ce jeu. Et d’autres machines du même genre sont prévues, sur d’autres thèmes que Stranger Thing, pour plaire à un maximum de monde. De nouvelles fonctionnalités devraient aussi arriver très prochainement. Si vous êtes intéressé(e) par cette machine, sachez qu’elle est d’ores-et-déjà en vente. Elle se décline en trois versions, Pro, Premium et Limited, à des tarifs de 6 099$, 7 699$ et 9 099$ respectivement.