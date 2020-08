Voici pourquoi votre MacBook vous dit “pas en charge” alors qu’il est branché

Si les ordinateurs portables sont des machines aujourd'hui extrêmement évoluées, la batterie reste clairement un de leurs points faibles. Sans évoquer la perte d'autonomie qui survient fatalement avec le temps, la connectique peut faire défaut...

Récemment, certains possesseurs de MacBook ont vu apparaître un message sur leur machine indiquant “Pas en charge” alors que l’ordinateur est pourtant branché. Dans ce genre de cas, la situation est souvent très problématique, signe que la batterie, le chargeur ou le port d’alimentation est endommagé. Dans ce cas précis, avec un MacBook récent, ne vous inquiétez pas (trop). Apple donne une explication, et il se pourrait que ce ne soit rien de grave.

Apple explique l’origine du message “Pas en charge” sur les MacBook alors que ceux-ci sont branchés

Avant que vous ne commenciez à vous dire que vous devez faire réparer ou racheter un ordinateur portable, sachez que Apple vient de dévoiler un nouveau document d’aide expliquant le pourquoi du comment. Si l’on en croit les propres mots de la firme de Cupertino, “selon les paramètres, votre Mac peut mettre la recharge temporairement en pause pour aider à mieux gérer le calibrage de la batterie, une fonctionnalité pensée et conçue pour optimiser la durée de vie de la batterie. Lorsque le système de gestion de santé de la batterie est activé, vous pourrez alors voir apparaître occasionnellement le message ‘Pas en charge’ dans le status de la batterie, dans le menu de votre Mac, et le niveau de charge maximum de la batterie pourrait être diminué temporairement.”

C’est le fonctionnement du système de gestion de la santé de la batterie

Apple ajoute enfin : “C’est tout à fait normal. C’est de cette manière que le système de gestion de santé de la batterie optimise la charge. Votre Mac reprendra sa charge à 100%, selon l’usage que vous en avez sur le moment.” Ces fonctionnalités d’optimisation de la batterie ont commencé à apparaître ces dernières années sur les MacBook mais aussi sur l’iPhone. Étant donné que les batteries de nos appareils sont plus difficiles à remplacer aujourd’hui qu’il y a encore quelques années, Apple fait son possible pour mieux gérer leur santé et les faire durer plus longtemps. Vous pouvez décider de désactiver la fonctionnalité en question si vous préférez ne plus voir ce message apparaître mais vous savez désormais que cela peut se faire au détriment de la batterie.