Voici MarsCat, le premier robot chat autonome

Les robots prennent aujourd'hui des formes très différentes, pour répondre à des besoins très variés. On trouve notamment des robots chiens très impressionnants, effrayants même. Voici aujourd'hui le premier robot chat autonome du monde, un compagnon d'un nouveau genre.

On trouve aujourd’hui un robot pour pratiquement tout. Et si ce n’est pas le cas, il est plus que probable que quelqu’un quelque part soit en train de le développer à l’heure où vous lisez ces lignes. Certains sont très utiles – comme les robots aspirateur ou les robots tondeuses -, d’autres le sont nettement moins, c’est évident. Mais que diriez-vous d’un compagnon animal robotisé qui arpenterait votre maison ?

MarsCat, le premier robot chat autonome du monde

Elephant Robotics est une entreprise chinoise spécialisée dans la robotique comme il en existe aujourd’hui des milliers dans le monde entier. Celle-ci vient d’achever le développement d’un robot chat totalement autonome. Et n’allez pas croire qu’il s’agit là d’un quelconque robot ordinaire. Celui-ci se comporte comme le ferait un vrai chat, et interagit comme tel avec les habitants de la maison. Évidemment, le robot MarsCat n’a pas la prétention de remplacer votre animal mais plutôt de servir de compagnon, à lui comme à vous d’ailleurs.

Un compagnon de jeu à votre compagnon félin

En effet, MarsCat sent quand vous le touchez, quand vous le caressez, et répond à ces différentes sollicitations comme pourrait le faire un chat bien vivant. Il est même programmé pour répondre à certains ordres simples comme “Assis”. Pour l’heure, le robot MarsCat fait l’objet d’une campagne de financement sur Kickstarter. Plus de 60 000€ ont déjà été récoltés, sur les 17 855€ demandés. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez réserver le vôtre à partir de 649$ (580€). Les premières livraisons sont prévues pour le mois de Mars. Une chose est sûre, ce n’est là que le début des animaux du futur. Nul doute que dans les années à venir, nous verrons de plus en plus de ces animaux bioniques/robot, avec un réalisme toujours plus poussé et des fonctionnalités plus variées.