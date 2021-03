Voici l’image la plus détaillée à ce jour d’un trou noir

L'Univers regorge d'étrangetés. Certaines tout à fait singulières. C'est le cas du trou noir, une entité qui intrigue les spécialistes. Voici une image époustouflante.

Dans l’Univers, il existe des corps célestes bien connues, ou tout du moins relativement bien compris, et d’autres qui conservent encore une grande part de mystère. C’est le cas du trou noir. Si les scientifiques sont d’accord sur les grandes lignes, il reste encore de nombreuses interrogations. Et les réponses sont difficiles à obtenir tant la “bête” est ardue à observer.

Un trou noir comme vous n’en avez jamais vu

Il aura fallu attendre longtemps, très longtemps avant de pouvoir capturer la première image réelle d’un trou noir, mais il n’aura fallu que quelques années pour en obtenir d’autres. Le New York Times rapporte que les chercheurs du Event Horizon Telescope (EHT) ont publié l’image d’un trou noir la plus détaillée à ce jour. Le cliché en question, ci-dessus, du trou noir de la galaxie Messier 87 le montre en lumière polarisée pour la toute première fois, illustrant parfaitement comment les champs magnétiques – visibles via les lignes que vous pouvez voir – se comportent aux bords de ce phénomène cosmique.

Il s’agit de l’image la plus détaillée à ce jour

Ces nouveaux visuels suggèrent que ces champs magnétiques sont suffisamment puissants pour offrir de la résistance aux gaz extrêmement magnétisés présent à l’horizon des événements, aidant ainsi certains de ces gaz à échapper à l’énorme gravité du trou noir lui-même. Le gaz doit se faufiler entre ces champs pour tomber dans le trou, selon Jason Dexter, de l’Université du Colorado. Les clichés suggèrent aussi que le jet tire sa puissance de l’énergie rotationnelle du trou noir, d’après les dires de Michael Johnson, contributeur au projet Event Horizon.

Ces données permettent aussi aux scientifiques d’estimer que ce trou noir est relativement modeste – il ne consomme “que” un millième de la masse de notre Soleil chaque année.

Toujours est-il que nous devrions avoir davantage d’informations, et de clichés dans un futur proche. Bien que la combinaison de télescopes mondiaux de l’EHT soit limitée, une future version pourrait être capable de produire des vidéos de toute cette activité magnétique. Cela pourrait permettre de montrer comment les champs magnétiques extraient l’énergie depuis le trou noir et qui sait, peut-être pourra-t-on enfin percer les mystères de cet étrange phénomène cosmique.